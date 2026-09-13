The Mandela Catalogue llegará al cine en junio de 2028

La adaptación cinematográfica de The Mandela Catalogue llegará a los cines el 9 de junio de 2028 bajo la dirección de Alex Kister

La popular serie de terror de YouTube The Mandela Catalogue dará el salto a la pantalla grande y ya cuenta con una fecha definida para su estreno: el 9 de junio de 2028.

El proyecto forma parte de la creciente apuesta de Hollywood por convertir en películas algunas de las historias de terror que han conseguido una amplia audiencia en internet.

La producción contará con el respaldo de United Artists, Amazon MGM Studios y Amblin Entertainment, compañía vinculada con Steven Spielberg, quien también participará como productor.

Alex Kister dirigirá la adaptación

Alex Kister, creador de The Mandela Catalogue, será el responsable de dirigir la versión cinematográfica. El guion estará a cargo de Kister y Tyler Clifton, quienes trabajarán en la adaptación de la historia para el formato de largometraje.

La producción estará encabezada por Spielberg y Holly Bario para Amblin Entertainment, además de Aaron B. Koontz para Paper Street Pictures y Scott Stuber y Nick Nesbitt para United Artists. Kister y Clifton también participarán como productores.

El proyecto consiguió imponerse a otras 11 propuestas que buscaban obtener los derechos para llevar la popular serie de YouTube a los cines.

Una franquicia que nació en YouTube

Desde su lanzamiento en 2021, The Mandela Catalogue se ha convertido en uno de los referentes del terror analógico en internet. Sus episodios oficiales acumulan más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

La producción es considerada una de las franquicias originales más importantes de este género, junto con otros títulos como Local 58 y The Backrooms.

El llamado terror analógico utiliza recursos visuales y sonoros que evocan materiales antiguos, como grabaciones en VHS, transmisiones de emergencia y material encontrado, para construir sus historias y generar una sensación de inquietud.

¿De qué trata The Mandela Catalogue?

La historia está ambientada en 2021, en el ficticio condado de Mandela, Wisconsin, donde comienzan a aparecer unas criaturas conocidas como Alternates.

Estos seres tienen la capacidad de modificar su apariencia y poseen características que los hacen prácticamente inmortales, convirtiéndose en una amenaza para los habitantes de la región.

El universo creado por Kister utiliza elementos de horror psicológico y terror analógico para desarrollar una historia centrada en estas criaturas y en la amenaza que representan para la población.

Hollywood apuesta por el terror de internet

El proyecto de The Mandela Catalogue llega en un momento en que las producciones de terror creadas por usuarios de YouTube han comenzado a despertar el interés de los grandes estudios.

El fenómeno cobró fuerza con producciones como Obsession, de Curry Barker, y Backrooms, de Kane Parsons, que consiguieron atraer a un amplio público, particularmente entre la Generación Z.

El éxito de estas propuestas ha impulsado a Hollywood a buscar nuevas historias surgidas de internet para convertirlas en producciones cinematográficas.

Con su estreno programado para el 9 de junio de 2028, los seguidores de The Mandela Catalogue deberán esperar para conocer cómo será trasladado al cine el universo de los Alternates.

Hasta ahora, la película es una de las producciones programadas para esa fecha y compartirá el calendario con una cinta de Universal que todavía no tiene título oficial.