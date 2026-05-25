‘The Mandalorian’ lidera taquilla con más de 100 millones en EUA

La galaxia de 'Star Wars' volvió a conquistar los cines. La película The Mandalorian and Grogu debutó con 82 millones de dólares durante su primer fin de semana

La nueva cinta dirigida por Jon Favreau marca el regreso cinematográfico de la franquicia desde Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019.

Aunque el arranque quedó por debajo de otros grandes estrenos recientes de la saga, los analistas consideran positivo que una producción supere los 100 millones de dólares en la era postpandemia.

La película tuvo además un sólido desempeño internacional con 64 millones de dólares, alcanzando 165 millones globales durante sus primeros cuatro días en cartelera.

La historia continúa los acontecimientos de la serie The Mandalorian y sigue a Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, junto a Grogu mientras recorren una galaxia en reconstrucción tras la caída del Imperio.

La cinta recibió una calificación “A-” en CinemaScore y ha tenido buena aceptación entre el público, especialmente entre los seguidores de la franquicia.

“Obsession” sorprende con crecimiento histórico

El fenómeno de terror Obsession protagonizó uno de los movimientos más inesperados de la taquilla al aumentar 30% sus ingresos en su segundo fin de semana.

La película recaudó 22 millones de dólares entre viernes y domingo y podría cerrar el lunes con 28.2 millones.

Dirigida por el creador de YouTube Curry Barker, la cinta ya suma 58.5 millones en Norteamérica y 74 millones a nivel mundial.

“Michael” sigue arrasando en cines

En tercer lugar se ubicó Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, que continúa mostrando fuerza en taquilla durante su quinto fin de semana.

La producción suma 788 millones de dólares globales y se perfila para superar a Bohemian Rhapsody como la biopic musical más taquillera de la historia.

El thriller Passenger debutó en sexto lugar con 10.5 millones de dólares acumulados hasta el lunes, mientras que la comedia criminal I Love Boosters abrió con 4.7 millones.

Por su parte, The Devil Wears Prada 2 ya acumula más de 600 millones de dólares a nivel mundial tras cuatro semanas en cartelera.

El fin de semana del Día de los Caídos marca tradicionalmente el inicio de la temporada veraniega en los cines de Estados Unidos, considerada la más importante del año para la industria.

Analistas consideran que la cartelera de 2026, con franquicias consolidadas y estrenos originales, podría impulsar uno de los mejores veranos cinematográficos desde la pandemia.