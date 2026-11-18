GTA VI, Control Resonant, Resident Evil Requiem y Zelda: Ocarina of Time compiten por el Juego del Año en The Game Awards 2026

La carrera por el premio al Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés) ya tiene contendientes. Este martes 17 de noviembre fueron anunciados los nominados a The Game Awards 2026, ceremonia que reconoce los principales lanzamientos y trabajos de la industria de los videojuegos.

Entre los títulos que competirán por el máximo reconocimiento se encuentran "Grand Theft Auto VI", "Resident Evil Requiem", "Control Resonant" y "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", en una selección que también incluye propuestas de acción, aventura y espionaje.

¿Qué videojuegos están nominados a GOTY 2026?

Seis producciones fueron seleccionadas para competir por el premio más importante de la ceremonia. La lista está integrada por:

"007 First Light".

"Control Resonant".

"Grand Theft Auto VI".

"Phantom Blade Zero".

"Resident Evil Requiem".

"The Legend of Zelda: Ocarina of Time".

La selección fue realizada por un jurado global integrado por medios especializados y creadores de contenido. La presencia de "Grand Theft Auto VI" destaca entre los anuncios, debido a que su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, apenas dos días después de la revelación de los nominados.

GTA VI encabeza las nominaciones de The Game Awards

El nuevo título de Rockstar Games llega a la ceremonia con ocho candidaturas, incluida la de Juego del Año. También figura entre los aspirantes a Mejor Dirección de Juego y Mejor Narrativa.

Por su parte, "Resident Evil Requiem" y "Control Resonant" también aparecen entre los principales contendientes de esta edición, mientras que "Phantom Blade Zero" y la nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" completan la competencia por el GOTY.

¿Cuándo y dónde será The Game Awards 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, donde se darán a conocer los ganadores de las distintas categorías.

Además de la entrega de premios, el evento contará con anuncios de videojuegos, avances, presentaciones musicales y otras novedades de la industria. La transmisión estará disponible en distintas plataformas digitales, entre ellas YouTube, Twitch y Disney+.

Los seguidores también podrán participar en la votación del público, que representa el 10 por ciento del resultado final. El periodo para emitir votos concluirá el 9 de diciembre.