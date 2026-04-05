'The Drama' recauda más de 6 millones en taquilla en un día

Además, el filme recibió una B en CinemaScore, un sistema que mide la reacción del público durante el estreno en salas mediante encuestas al salir del cine.

La película 'The Drama', producción de A24, arrancó con una recaudación de 6.4 millones de dólares en su primer día en Estados Unidos, colocándose como el tercer mejor estreno en la historia del estudio. De acuerdo con previsiones, el filme apunta a cerrar su debut con alrededor de 14 millones de dólares en la taquilla nacional, mientras que a nivel mundial se estima un ingreso de entre 24 y 26 millones de dólares.

El filme, protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, llegó a salas con alta expectativa, impulsado por su elenco y el sello del estudio independiente.

¿De qué trata 'The Drama'?

La historia sigue a una pareja comprometida cuya relación se pone a prueba días antes de su boda, cuando uno de ellos revela un secreto que cambia por completo el rumbo de su vínculo.

La película combina romance y tensión emocional, con una narrativa centrada en decisiones personales que impactan directamente en la vida de los protagonistas.

New look at ‘THE DRAMA’ starring Zendaya and Robert Pattinson. pic.twitter.com/MgZm5IVpLE — Film Updates (@FilmUpdates) April 2, 2026

¿Qué significa la calificación B en CinemaScore?

El filme recibió una calificación B en CinemaScore, un sistema que mide la reacción del público durante el estreno en salas mediante encuestas realizadas al salir del cine. La escala va de A+ a F.

Una nota B refleja una respuesta favorable del público general, aunque sin alcanzar los niveles más altos de entusiasmo que suelen registrar los grandes éxitos comerciales.

Tom Holland reacciona al estreno

El lanzamiento de la película también generó reacciones cercanas al elenco. Tom Holland, esposo de Zendaya, compartió su entusiasmo en redes sociales el mismo día del estreno. El mensaje del actor se sumó a la conversación en torno al estreno, destacando el respaldo personal al proyecto y aumentando la visibilidad del filme en plataformas digitales.

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La taquilla en EUA muestra recuperación después de 6 años

La industria del cine en Estados Unidos continúa mostrando señales de recuperación tras el impacto provocado por la pandemia de COVID-19, que durante varios años afectó la asistencia a salas y retrasó múltiples estrenos. En el primer trimestre de 2026, la taquilla acumuló 1.77 mil millones de dólares, la cifra más alta para un inicio de año desde ese periodo, y se espera que al terminar el fin de semana cuente con 2 mil millones.