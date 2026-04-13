The Cranberries homenajea a Dolores con voces mexicanas

La banda The Cranberries lanza edición especial de su debut con versiones en español de Bratty y ANASOF, en tributo a Dolores O’Riordan

A más de tres décadas de su debut discográfico, la banda The Cranberries prepara un emotivo homenaje a su vocalista Dolores O’Riordan con el lanzamiento de una edición especial de Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que conmemora 33 años de su publicación.

El proyecto, que verá la luz el próximo 22 de mayo de 2026, no solo reinterpreta el sonido original del álbum, sino que incorpora nuevas lecturas musicales que conectan con audiencias contemporáneas, particularmente en América Latina.

Un tributo que nació sin plan

El baterista Fergal Lawler explicó que la idea surgió de manera orgánica mientras trabajaban en una remasterización en Dolby Atmos.

“No fue algo planeado en detalle. Simplemente ocurrió, y eso lo hace más especial. Es un tributo y un acto de respeto hacia Dolores”, afirmó en entrevista.

La iniciativa tomó forma como una edición de colección que incluye nuevas mezclas, notas artísticas y una curaduría que busca redescubrir la esencia de la banda sin perder su identidad original.

Voces mexicanas dan nueva vida

Uno de los elementos más destacados del lanzamiento es la inclusión de versiones híbridas en español de dos de sus temas más emblemáticos:

“ Linger ”, con la participación de Bratty

”, con la participación de Bratty “Dreams”, reinterpretada por ANASOF

Lejos de ser simples covers, estas versiones mezclan la voz original de O’Riordan con nuevas interpretaciones en español, creando duetos que cruzan generaciones.

Para Lawler, esta decisión tiene un profundo significado: “Dolores siempre tuvo un gran respeto por Latinoamérica. Le habría encantado escuchar estas versiones; quería inspirar a jóvenes artistas”.

El proceso no ha sido sencillo para los integrantes de la banda. O’Riordan falleció en 2018, en un hecho que marcó el fin de una era para el grupo.

Escuchar nuevamente su voz en las grabaciones originales, ahora combinadas con nuevas propuestas, ha sido una experiencia profundamente emocional.

La cantante mexicana ANASOF relató que grabar con las pistas originales fue impactante: “Escuchar la voz en crudo de Dolores fue algo muy fuerte… hubo lágrimas”.

La edición también refleja la evolución del legado de The Cranberries, una banda que pasó de tocar como telonera de grupos como Suede a consolidarse como referente global del rock alternativo, con millones de oyentes en plataformas digitales.

Además, el proyecto abre la puerta a nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió canciones como “Dreams” y “Linger” en clásicos generacionales.

¿Un documental en camino?

Lawler confirmó que existe la intención de realizar un documental sobre la historia del grupo, aunque subrayó que el proceso requerirá tiempo y sensibilidad.

“Tenemos que encontrar a la persona adecuada para contar la historia con respeto. Será difícil volver a ver todo ese material”, confesó.

Con esta edición especial, The Cranberries no solo rinde homenaje a su icónica vocalista, sino que construye un puente entre el pasado y el presente, integrando nuevas voces y perspectivas.

El resultado es un tributo que no solo celebra la memoria de Dolores O’Riordan, sino que reafirma la vigencia de su música en una industria en constante transformación.