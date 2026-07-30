The Beatles relanzan Rubber Soul con material inédito

The Beatles lanzarán el 2 de octubre una edición especial de Rubber Soul con nuevas mezclas, material inédito y versiones para celebrar el clásico de 1965

El histórico álbum Rubber Soul, de The Beatles, tendrá una nueva edición especial que llegará al mercado el próximo 2 de octubre con material inédito, nuevas mezclas y diversas versiones del disco publicadas en una colección de lujo para conmemorar el clásico de 1965.

Universal Music Group y Apple Corps prepararon una serie de lanzamientos que incluyen remezclas estéreo, demos, tomas de estudio, la versión estadounidense del álbum, la mezcla mono original y un tema inédito de John Lennon, bajo la supervisión del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell.

Nuevas mezclas y material inédito

Martin y Okell realizaron una nueva mezcla estéreo de las cintas originales de Rubber Soul, además de una nueva versión del sencillo conformado por "Day Tripper" y "We Can Work It Out", canciones grabadas durante el mismo periodo pero que no formaron parte del álbum original.

La colección también recupera la mezcla en Dolby Atmos, que en esta ocasión estará disponible en formato físico mediante una edición Blu-ray independiente, a diferencia de lo ocurrido con la reedición de Revolver en 2022.

Uno de los principales atractivos será la incorporación de 24 tomas descartadas de las sesiones de grabación, además de una composición inédita de John Lennon titulada Little Girl, descrita como un "esbozo de canción" en el material promocional del lanzamiento.

Como adelanto del proyecto, ya se encuentra disponible la grabación Michelle (Take 1), presentada junto con el anuncio oficial de la reedición.

Diferentes ediciones para los seguidores

La edición más completa será Rubber Soul: Special Edition Super Deluxe, integrada por 68 pistas distribuidas en una caja de cinco discos de vinilo o una colección de cuatro CD.

Además del álbum remezclado, incluirá las sesiones de grabación, demos, el sencillo "Day Tripper"/"We Can Work It Out", la mezcla mono original y la versión estadounidense publicada por Capitol Records.

Ambas ediciones Super Deluxe estarán acompañadas por un libro de tapa dura de 88 páginas, mientras que las versiones exclusivas de la tienda oficial de The Beatles añadirán dos pósteres desplegables y tarjetas coleccionables exclusivas.

Para quienes busquen una opción más accesible, también estarán disponibles ediciones Deluxe de dos LP y dos CD con un segundo disco que reúne 16 demos y tomas de estudio seleccionadas, además de una edición estándar con la nueva mezcla estéreo del álbum.

La edición Blu-ray ofrecerá la nueva mezcla estéreo en audio de alta resolución de 96 kHz/24 bits, la mezcla Dolby Atmos y cuatro videos exclusivos, aunque no incluirá las tomas descartadas de las sesiones de grabación.

La reedición respeta las diferencias históricas entre las versiones británica y estadounidense de Rubber Soul, por lo que ambas se integran en la colección, junto con la mezcla mono original, ofreciendo una de las recopilaciones más completas dedicadas al álbum desde su publicación hace seis décadas.