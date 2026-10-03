The Beatles regresan con edición remasterizada de 'Rubber Soul'

La portada difiere ligeramente de la original de 1965: aunque aparecen los cuatro de Liverpool con su característico 'peinado tazón' de esa época

La discográfica Universal acaba de publicar una edición remasterizada de 'Rubber Soul', el álbum que The Beatles sacaron en 1965 y que incluía éxitos como 'Day Tripper' o 'We can work it out', temas que han merecido un 'single' separado.

Se presenta en versión vinilo LP, CD y Blue Ray. Habrá además una edición de lujo y otra de superlujo que contendrá 24 grabaciones de las primeras sesiones, entre ellas 20 tomas inéditas y tres demos caseras también inéditas.

La portada difiere ligeramente de la original de 1965: aunque aparecen los cuatro de Liverpool con su característico 'peinado tazón' de esa época, las fotografías son en esta ocasión de medio cuerpo y no solo de sus rostros.

El nuevo 'Rubber Soul' ha sido remezclado por el productor Gils Martin y el ingeniero Sam Okell.

Run for your life to get the Rubber Soul Special Editions. Out now: https://t.co/l6kXFNEhVi pic.twitter.com/yvvHm8mSlO — The Beatles (@thebeatles) October 2, 2026 Universal recuerda la importancia de los músicos dieron a ese disco: para George Harrison era incluso su álbum favorito, mientras que John Lennon decía que fue "el primer álbum en el que tomamos completamente el control", y Paul McCartney lo calificó como "un gran avance con respecto a lo que habíamos hecho antes". Una de las ediciones de superlujo (la que consta de 4 LP y 5 CDs) incluirá un libro de tapa dura de 88 páginas que incluye una nueva introducción escrita por Paul McCartney y un prólogo elaborado a partir de las palabras de Lennon, reuniendo reflexiones sobre Rubber Soul de diferentes momentos de su vida, incluidos los años posteriores a la separación de The Beatles. Ambos textos ofrecen una perspectiva única sobre la creación y el impacto duradero del álbum, junto con fotografías poco habituales, un detallado contexto del disco y notas sobre las canciones. 'Rubber Soul' fue grabado durante cuatro semanas entre octubre y noviembre de 1965, en las que experimentaron con nuevos instrumentos y técnicas de larga duración, lo que les permitió explorar nuevos caminos en la música pop y crear una obra fundamental en el concepto de discos de larga duración.