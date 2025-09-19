'The Beach Boys' celebrará 18 años del Festival Santa Lucía

La clausura, el 2 de noviembre, estará a cargo de la banda The Beach Boys, que traerán su inconfundible sonido y espíritu californiano

El Festival Internacional Santa Lucía, uno de los más importantes del norte de México, cumple 18 años, por lo que festejará con una variedad de espectáculos, entre ellos, un concierto de la legendaria banda norteamericana The Beach Boys, según anunciaron los organizadores.

El evento, que se realizará del 2 de octubre al 2 de noviembre, también ofrecerá las presentaciones 'Hands Percussion', a cargo de una compañía de Malasia, y 'Barbie The Movie: in Concert', en la Explanada de los Héroes, en el centro de Monterrey.

Victoria Kûhne, presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía (FISL), detalló que serán 32 días de arte y cultura con más de 190 expresiones artísticas, 37 locaciones, 13 disciplinas y géneros con la participación de 32 compañías y más de 850 artistas de 19 países invitados.

Para inaugurar el festival el 2 de octubre, desde Malasia, llegará la presentación 'Hands Percussion', que a través del sonido de sus tambores combinará la tradición asiática con la danza y la energía de su ritmo.

La clausura, el 2 de noviembre, estará a cargo de la banda The Beach Boys, que traerán su inconfundible sonido y espíritu californiano al FISL 2025, en la misma explanada ubicada frente al Palacio de Gobierno, en la Macroplaza de Monterrey.

Cabe señalar que Brian Wilson, leyenda del pop y cofundador de The Beach Boys, falleció el 11 de junio del 2025 a los 82 años.

En 2024, se había revelado que Wilson padecía demencia.

Junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, Brian creó The Beach Boys, grupo responsable de himnos como Surfin’ U.S.A., California Girls y Good Vibrations. Pero su verdadera obra maestra llegó en 1966 con el álbum Pet Sounds, considerado uno de los discos más importantes en la historia de la música.