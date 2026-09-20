The Batman II inicia la producción con etapa de filmación

De acuerdo con el calendario oficial de Warner Bros. Pictures, The Batman: Part II llegará a las salas de cine de todo el mundo el 18 de febrero de 2028

Tras haber superado múltiples retrasos en su calendario de producción, la tan esperada secuela The Batman: Part II ha comenzado de manera oficial su rodaje en territorio británico.

Bajo la dirección de Matt Reeves y con el regreso del actor Robert Pattinson en el rol titular, las calles del Reino Unido han vuelto a convertirse en el escenario sombrío y caótico que caracteriza a la icónica Ciudad Gótica.

El arranque de la filmación no pasó desapercibido para fanáticos y transeúntes, quienes captaron las primeras imágenes del set en locaciones emblemáticas como la Catedral de San Pablo en Londres, adaptada para la historia como la Corte Suprema y la sede de la barra de abogados de la metrópoli (Gotham Bar Association).

Las filtraciones muestran a un Bruce Wayne sensiblemente más maduro y de porte elegante, pero con un rostro visiblemente desencajado. En la secuencia filmada, el magnate es escoltado por agentes de seguridad privada e inspectores de policía al abandonar el recinto, abriéndose paso en medio de una encendida manifestación de ciudadanos que protestan contra las élites de la ciudad.

Este será el elenco

Con Matt Reeves al mando de la dirección y firmando el guion junto a Mattson Tomlin, la cinta continúa dando forma al universo denominado "Saga Épica del Crimen de Batman" (Batman Epic Crime Saga). Esta franquicia mantiene su propia línea narrativa, completamente independiente del Universo DC (DCU) coordinado por James Gunn y Peter Safran.

El proyecto cuenta con un equipo de primer nivel:

Dirección y Guion: Matt Reeves y Mattson Tomlin.

Elenco confirmado: Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Jeffrey Wright (Comisionado James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (Oz Cobb / El Pingüino).

Escenarios de filmación: Warner Bros. Studios Leavesden, junto con locaciones exteriores en Londres, Liverpool y Glasgow.

De acuerdo con el calendario oficial de Warner Bros. Pictures, The Batman: Part II llegará a las salas de cine de todo el mundo el 18 de febrero de 2028. Aunque los seguidores deberán esperar un tiempo considerable para ver el resultado final en la gran pantalla, el ambiente tenso visto en las primeras filmaciones augura un thriller detectivesco aún más maduro, oscuro e intenso que su predecesor.