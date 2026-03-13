Thalía estrena nuevo álbum centrado en la cumbia el 17 de abril

Con esta producción, la artista vuelve a apostar por el ritmo de la cumbia, género con el que ya ha experimentado en distintos momentos de su carrera.

La cantante Thalía anunció que el próximo 17 de abril lanzará su nuevo álbum titulado "Todo suena mejor en cumbia", proyecto que ya adelantó con el estreno del sencillo "Boomerang", disponible desde este jueves en plataformas digitales.

Con esta producción, la artista vuelve a apostar por el ritmo de la cumbia, género con el que ya ha experimentado en distintos momentos de su carrera.

Entre esos trabajos destacan canciones como "Ojitos mexicanos", "Dancing Queen" y su colaboración con Los Ángeles Azules titulada "Yo me lo busqué".

"Boomerang", el primer adelanto del disco

De acuerdo con un comunicado, el sencillo "Boomerang" aborda la historia de esos amores que dejan huella y que, a pesar del paso del tiempo o la distancia, siguen presentes de alguna manera.

La canción llega acompañada de un video musical en el que aparece una versión en miniatura de Thalía dentro del hogar del protagonista, simbolizando el recuerdo constante de una relación que aún permanece en su mente.

"El video convierte la metáfora del 'Boomerang' en una imagen clara: hay amores que, por más lejos que parezcan, siempre encuentran la forma de volver", destaca el comunicado.

Un disco dedicado al ritmo de la cumbia

El nuevo álbum promete un recorrido musical cargado de cadencia, identidad y ritmos tropicales que han acompañado la trayectoria artística de la cantante, quien además ha desarrollado una carrera como actriz.

Como parte de este nuevo capítulo profesional, Thalía también recibirá un reconocimiento especial el próximo 29 de abril en el Hollywood Palladium.

En esa ceremonia será galardonada con el Icon Award durante la gala Billboard Women in Music, distinción que celebra sus más de 30 años de trayectoria en la industria musical.