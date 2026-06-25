‘Tetris’ salta a la animación con una nueva serie infantil

TeamTO y The Tetris Company desarrollan Tetris: World Builders, una serie animada que combinará aventuras, creatividad y aprendizaje STEAM para niños

El universo de Tetris, uno de los videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos, dará un nuevo paso en su expansión con el desarrollo de una serie animada dirigida al público infantil.

El estudio francés TeamTO y The Tetris Company anunciaron una alianza para producir Tetris: World Builders, una producción realizada en animación por computadora que constará de 52 episodios de 11 minutos cada uno.

El proyecto fue presentado durante la sesión Studio Focus de TeamTO en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y representa una de las apuestas más importantes del estudio por fortalecer su catálogo de propiedades intelectuales originales.

Una aventura inspirada en la creatividad y la ingeniería

La historia trasladará el característico universo geométrico de Tetris a una narrativa completamente nueva, donde un grupo de jóvenes conocidos como los "Constructores de Mundos" deberá enfrentar la aparición de enormes bloques de Tetrimino que comienzan a caer del cielo.

Lejos de representar únicamente un obstáculo, estos bloques se convertirán en oportunidades para transformar paisajes, resolver problemas comunitarios y construir un futuro mejor mediante la colaboración y la creatividad.

La producción incorporará un enfoque educativo basado en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), utilizando la resolución de problemas como eje central de cada episodio y promoviendo valores como el trabajo en equipo, la innovación y el pensamiento creativo.

Un equipo con experiencia en adaptaciones de videojuegos

La serie se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y fue creada por Marco Balsamo, presidente y director ejecutivo de TeamTO, junto con Tara Sibel Demren, directora de operaciones del estudio. Ambos trabajan en conjunto con el productor ejecutivo Chuck Williams, reconocido por participar en importantes adaptaciones de videojuegos, entre ellas Sonic the Hedgehog.

De acuerdo con TeamTO, el objetivo es reinventar el lenguaje visual de Tetris para convertirlo en un mundo vivo, dinámico y cinematográfico, donde la construcción y la imaginación sean los motores de cada aventura.

Tetris amplía su universo más allá de los videojuegos

La presidenta y directora ejecutiva de The Tetris Company, Maya Rogers, destacó que, tras más de cuatro décadas de historia, la franquicia continúa evolucionando y encontrando nuevas formas de conectar con distintas generaciones.

Explicó que Tetris: World Builders busca transformar la esencia del videojuego en una experiencia narrativa capaz de inspirar creatividad, colaboración y descubrimiento, manteniendo el espíritu que ha convertido a Tetris en un fenómeno global.

Por su parte, Marco Balsamo señaló que la sencillez del concepto original, trabajar con las piezas disponibles hasta encontrar la forma en que encajan, ofrece una poderosa metáfora para construir historias dirigidas a las nuevas generaciones.

Tara Sibel Demren añadió que la serie permitirá introducir, por primera vez, personajes infantiles dentro del universo de Tetris, ofreciendo una perspectiva más emocional y centrada en sus protagonistas.