¿Terminaron? Especulan que Cristian Castro rompió con su novia

Cristian Castro volvió a encender la polémica tras difundirse imágenes donde aparece acompañado de varias mujeres que no son su actual pareja

Cristian Castro volvió a encender la polémica tras difundirse imágenes donde aparece acompañado de varias mujeres, lo que desató rumores de una supuesta ruptura con la productora Victoria Khüne.

En redes sociales aseguran que algunas de las jóvenes serían escorts e incluso que una presuntamente estaría ligada al cine para adultos, aunque nada ha sido confirmado.

También trascendió que Verónica Castro habría cancelado una visita prevista a Monterrey, para el 10 de mayo.

Mientras tanto, Cristian sigue firme con su presentación en el palenque, en medio del escándalo y los rumores de que la relación ya habría terminado.