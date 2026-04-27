Termina Cynthia Erivo maratón con ‘Defying Gravity’ de fondo

Para este maratón, la actriz combinó su agenda artística con una rutina exigente de entrenamiento. Te mostramos como fue el icónico momento.

La actriz Cynthia Erivo completó el Maratón de Londres con un tiempo de 3 horas, 21 minutos y 40 segundos, en una llegada marcada por la música de ‘Defying Gravity’, tema emblemático del musical Wicked.

El cierre llamó la atención no solo por su desempeño deportivo, sino por el simbolismo del momento: su propia voz acompañó los últimos metros rumbo a la meta, en una escena que conectó su carrera artística con el reto físico de correr 42 kilómetros.

¿Cómo fue su participación en el maratón?

La también ganadora de premios Tony, Emmy y Grammy participó en una de las ediciones más concurridas del Maratón de Londres, que reunió a miles de corredores en un recorrido de 26.2 millas.

Erivo ya tenía experiencia en esta competencia. En ediciones anteriores había registrado tiempos superiores a las 3 horas con 30 minutos, por lo que su marca actual representa una mejora dentro de sus objetivos personales.

Previo a la carrera, la actriz había planteado como meta acercarse a las 3 horas con 20 minutos, objetivo que prácticamente alcanzó con su resultado final.

‘Defying Gravity’, el cierre que marcó su llegada

La canción forma parte de Wicked y es uno de los temas más representativos en la trayectoria reciente de la actriz.

La pieza, que aborda la superación de límites, acompañó su llegada a la meta, reforzando el significado del momento tras meses de preparación física.

Cynthia Erivo crosses the finish line of the London Marathon with "Defying Gravity" playing.



She finished the race in 3 hours, 21 minutes and 40 seconds. pic.twitter.com/bCzrzZvJPg — Film Updates (@FilmUpdates) April 26, 2026

Preparación física y mental para el reto

Para este maratón, Cynthia Erivo combinó su agenda artística con una rutina exigente de entrenamiento. Su preparación incluyó sesiones de velocidad, tiradas largas y ajustes en su alimentación.

La actriz ha señalado que correr forma parte de su disciplina personal, al considerarlo un espacio que le permite mantener concentración y equilibrio mientras desarrolla sus proyectos profesionales.