Termina ciclo de 'La Burrita Burrona'; ¿porqué se separan?

Fue Momo Guzmán, la persona que se encarga de darle vida a este emblemático personaje, junto a Turbulence Drag Queen, quien hizo el anuncio

De las risas a las lágrimas, así fue el cierre de la gira "La verdad de la Navida" en la Ciudad de México, cuando arriba del escenario se anunció el fin del personaje mejor conocido como 'Burrito Burrona'.

Fue el mismo Momo Guzmán, la persona que se encarga de darle vida a este emblemático personaje que se apoderó del Internet, junto a Turbulence Drag Queen, quien hizo el anuncio que sorprendió primero a los asistentes, y tras viralizarse el video, al resto de sus fanáticos.

"Han pasado cuatro años desde que comenzó este proyecto en donde hemos vivido muchas cosas juntas, pero sin duda lo más lindo han sido ustedes (el público), mis amores", expresó el comediante.

El anuncio se dio al finalizar el evento en la Ciudad de México, Turbulence; pidió a los asistentes esperar ante un aviso importante, y entonces salió al escenario Momo Guzmán sin caracterizar.

"Gracias a quienes han creído y valorado mi talento, gracias por cada video visto, por cada seguidor, por sus comentarios positivos o negativos, los cuales me han hecho crecer", dijo Guzmán.

Prometiendo comenzar una nueva historia, Momo Guzmán comunicó el fin del personaje, sorprendiendo a los asistentes, que reaccionaron con rechazo a sus palabras.

"Es momento de cerrar un ciclo en mi carrera. Hoy aquí delante de todo mi público me despido de este personaje que me ha dado todo. Es momento de decir adiós, comenzar una nueva historia en la cual espero y deseo de corazón me acompañen", sentenció el comediante.

Lo comparan con las lavanderas

Ante el éxito de la dupla en redes sociales y en medio de una gira en México, el anuncio tomó por sorpresa a los fans.

Después de viralizarse la despedida de Momo, los usuarios no tardaron en hacer especulaciones sobre los motivos y compararon lo ocurrido con 'Las Lavanderas'.

Y es que, al igual que el comediante, la fallecida Karla Luna y Karla Panini se despidieron de sus personajes arriba del escenario tras culminar uno de sus eventos en la ciudad de Monterrey en diciembre de 2014.

Ese día, Karla Panini ofreció unas palabras a los asistentes y, tras cederle la palabra a su 'comadre', se retiró abruptamente del escenario. Karla Luna pidió respeto para las dos y señaló que ambas tenían muchos proyectos por separado; sin embargo, había ocurrido una falta muy grande entre ellas, la misma que perdonaba de corazón. Después se destaparía lo que ahora todos conocemos.

Sobre las palabras de Momo, los seguidores destacaron que no hubo interacción con Turbulence durante su mensaje de despedida, por lo que especulan que hubo un conflicto entre ambas partes. Recordemos que Turbulence Drag Queen es la dueña de todos los personajes del universo "Las Amponas".

Dejan de seguirse en redes sociales

Ansiosos por conocer algún detalle que les deje ver los motivos sobre la despedida, los fans han estado al pendiente, percatándose de que ambos personajes ya no se siguen mutuamente en Instagram. Momo cambió el nombre en su cuenta de Facebook y por un momento desapareció su cuenta de TikTok. Aunque después fue activada con la publicación de un comunicado, que no fue más que las mismas palabras que dijo arriba del escenario.

Posteriormente, compartió una historia en Instagram en donde pidió "no cegarse ni tirar hate hacia ninguna de las partes".

"Sé que tienen muchas preguntas y sobre todo teorías del porqué tomé esta decisión, pero créanme que es lo mejor para mí; pueden pensar lo peor de mí en estos momentos y están en su derecho", se lee en la publicación.

Y finaliza: "Vamos a quedarnos con todo lo bonito de esta aventura. La verdad nos hará libres".