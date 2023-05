Teoría conspirativa asegura que LuisMi está muerto

Detrás de la emoción de los fans por el regreso de Luis Miguel a los escenarios, también han recordado las teorías que aseguran que está muerto

Por: Patricia Agüero

Mayo 19, 2023, 16:01

El anuncio del regreso de Luis Miguel a los escenarios causó gran emoción entre sus fans quienes no tardaron en lograr 'Sold Out' en algunas ciudades en donde se presentará con su gira.

Pero, el anuncio de la gira 'Luis Miguel Tour 2023', también llegó acompañada de polémicas teorías que aseguran que 'El Sol' de México está muerto y un doble lo sustituirá en los conciertos.

Aunque no es la primera vez que se dan a conocer estas teorías, los usuarios las han retomado a razón de la próxima gira de conciertos.

La teoría principal señala que Luis Miguel falleció en 1992 en un accidente automovilístico en Acapulco, Guerrero. Cabe señalar que en la serie de Netflix fue dado a conocer este incidente, por lo que los usuarios no tardaron en reforzar esta idea.

En TikTok han surgido varios videos que cuestionan la presentación de Luis Miguel en algunos de sus conciertos.

'Tiene voz, pero no canta!! Solo balbucea, tararea la canción, se la pasa al público. No se entrega, solo cumple con su presencia y no da show', dice una usuaria en uno de los videos.

Pero esta solo es una de las múltiples teorías que apuntan a que Luis Miguel no está vivo y solo cambian las formas en decir como murió.

Una de estas es que el Luis Miguel tenía una relación amorosa con la hija del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, llamada Cecilia. Esta presunta relación no habría tenido contento al expresidente.

Y durante una fiesta en la casa de Salinas de Gortari, el cantante terminó muerto.

Otras teorías apuntan a que Luis Miguel murió en un accidente esquiando o por una sobredosis.

En conclusión, algunas personas aseguran que la persona que sustituye al cantante tuvo que someterse a varias cirugías plásticas para parecerse a Luis Miguel.

¿Tú qué crees? ¿Piensas que verás a Luis Miguel en su concierto o a un doble?