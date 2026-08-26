Tenzing de Tom Hiddleston abrirá el Festival de Cine de Zúrich

La cinta sobre el Everest protagonizada por Tom Hiddleston y Willem Dafoe inaugurará el Festival de Cine de Zúrich el 24 de septiembre

Tenzing, el drama inspirado en la primera ascensión al monte Everest y protagonizado por Tom Hiddleston y Willem Dafoe, será la película encargada de inaugurar la edición número 22 del Festival de Cine de Zúrich.

La producción de Apple Original Films tendrá su estreno europeo el próximo 24 de septiembre, con la presencia de Hiddleston, Dafoe y la directora Jennifer Peedom, quienes desfilarán por la alfombra verde del encuentro cinematográfico.

¿De qué trata Tenzing?

Basada en hechos reales, la película reconstruye la historia del alpinista himalayo Tenzing Norgay, interpretado por Genden Phuntsok, y su participación en la expedición que consiguió alcanzar por primera vez la cima del Everest en 1953.

En la historia, Tenzing forma equipo con el montañista neozelandés Edmund Hillary, interpretado por Hiddleston. Ambos se convierten en los primeros en llegar a la cima del Everest, ubicada a 8 mil 849 metros sobre el nivel del mar.

La producción también aborda la vida personal de Tenzing y el papel de su esposa, Dawa, interpretada por Thinley Lhamo, quien lo impulsa a perseguir sus aspiraciones más allá de los límites que le habían sido impuestos.

Dentro de la expedición, Tenzing encuentra apoyo en Jill Henderson, interpretada por Caitríona Balfe, secretaria del grupo. Ambos buscan convencer al coronel John Hunt, personaje interpretado por Dafoe, de que Tenzing debe participar como integrante de pleno derecho y no únicamente como parte del personal de apoyo británico.

La película explora además las diferencias de origen, clase y ambiciones que surgieron durante la expedición. Mientras los escaladores occidentales observaban el Everest como un desafío que debía ser conquistado, Tenzing consideraba la montaña, conocida como Chomolungma, un lugar sagrado asociado con una diosa madre.

“Soñar a lo grande”, lema del festival

El director ejecutivo del Festival de Cine de Zúrich, Christian Jungen, destacó que la película coincide con el lema elegido para esta edición: “sueña a lo grande”.

Jungen señaló que Tenzing combina una fuerte carga emocional con paisajes montañosos y un mensaje relacionado con la importancia de respetar al pueblo sherpa y las leyes de la naturaleza.

Por su parte, Jennifer Peedom explicó que la película gira alrededor de un hombre que imaginó una vida más allá de las limitaciones que otros habían establecido para él y del valor y sacrificio necesarios para alcanzar el punto más alto de la Tierra.

El estreno europeo de Tenzing reunirá en Zúrich a Hiddleston, Dafoe y Peedom, quienes participarán en las actividades relacionadas con la apertura del festival.

La cinta llevará al público a uno de los episodios más emblemáticos de la historia del montañismo, pero también buscará mostrar las diferencias culturales y humanas que estuvieron presentes detrás de la primera conquista del Everest.