'Tenemos la voz': Gabito Ballesteros incursiona al reguetón

El cantante Gabito Ballesteros continúa ampliando su propuesta musical y ahora incursiona en sonidos urbanos, previo a su presentación programada para el próximo 20 de febrero en Monterrey.

Reconocido por su trayectoria dentro del regional mexicano, especialmente en corridos, el intérprete ha comenzado a experimentar con otros estilos musicales. Entre sus recientes lanzamientos destaca “Perlas Negras”, tema que grabó junto a Natanael Cano, donde fusiona elementos urbanos con su estilo característico.

Además, el pasado jueves presentó “Bayamón”, colaboración con El Capo y Esteban González, apostando directamente por el ritmo del reggaeton. El lanzamiento refleja la tendencia actual de la industria musical, donde varios artistas del regional mexicano han comenzado a integrar nuevos géneros a sus producciones.

Ballesteros explicó que estos cambios responden a la evolución del público y a la versatilidad que buscan los intérpretes.

“Tanto como en el mundo del regional, la banda, el tumbado, mariachi, también nos gusta sacar de todo, incluyendo temas como urbanos, afro que fue el estilo de Perlas Negras, pues tenemos la voz, ya para hacer todo, ¿Por qué no hacerlo?”

Con esta transición musical, Gabito Ballesteros se suma a la lista de exponentes que diversifican su sonido, manteniendo presencia en distintos públicos. Su próxima presentación en Monterrey sería una oportunidad para que los seguidores escuchen en vivo esta nueva etapa dentro de su carrera artística.