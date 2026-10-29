Tendrán los Jonas Brothers concierto en Roblox este 31 de octubre

La banda ofrecerá un show virtual a las 9:00 horas, tiempo de México, con música nueva, minijuegos y recompensas exclusivas para los jugadores

Los Jonas Brothers tendrán un concierto este 31 de octubre... ¡en Roblox!.

La boyband estadounidense ofrecerá un concierto virtual en el videojuego este sábado 31 de octubre, como parte del evento especial "Steal an Egg Presents: Jonas Brothers LIVE! The Burning Up Tour All Over Again".

La presentación comenzará a las 09:00 horas, tiempo central de México, y permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia musical interactiva inspirada en la gira que la banda lleva a 45 ciudades de Norteamérica durante el otoño.

This Saturday, October 31st https://t.co/2ABpElfjvY https://t.co/VBC3k2Y4li — Jonas Brothers (@jonasbrothers) October 28, 2026 Habrá música nueva y artículos exclusivos Además del concierto, los participantes podrán jugar un minijuego para rescatar a los integrantes de la banda y desbloquear recompensas por tiempo limitado, entre ellas una guitarra gratuita y una mascota de dragón de tres cabezas, con una cabeza por cada hermano. El evento también incluirá el estreno de música nueva de los Jonas Brothers, con una primera escucha exclusiva para los usuarios de Roblox. La iniciativa busca ampliar la experiencia de "The Burning Up Tour All Over Again" al entorno digital, con actividades que combinan música, videojuegos y recompensas virtuales para los seguidores del grupo.