¿Teletubbies ya son 'clasificación X'? Esto se sabe

“Esto es un sacrilegio para mí”, “La versión X de los Teletubbies”, “Los Teletubbies acaban de obtener la clasificación para adultos”, "Me encantaban los Teletubbies y definitivamente no recuerdo cosas como esta", "No puedo creer que hayan puesto a Carti con los Teletubbies", "Ha sido el programa infantil más extraño que he visto en mi vida", son algunas de las críticas.