Tekashi 69 sale de prisión con peluche firmado por Maduro

A su salida, el artista celebró su libertad rodeado de amigos y compartió el momento en redes sociales, fiel a su estilo mediático y provocador.

El polémico rapero Tekashi 6ix9ine volvió a acaparar titulares tras salir de prisión el 3 de abril de 2026, luego de cumplir una condena de aproximadamente tres meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

A su salida, el artista celebró su libertad rodeado de amigos y compartió el momento en redes sociales, fiel a su estilo mediático y provocador.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su liberación, sino el peculiar objeto que mostró ante las cámaras: un peluche de Bob Esponja firmado por Nicolás Maduro.

El propio cantante aseguró que el exmandatario escribió frases como “Venezuela por siempre” en el muñeco, luego de que ambos coincidieran dentro del mismo centro penitenciario, donde Maduro permanece detenido desde inicios de 2026.

Cabe recordar que Tekashi 6ix9ine fue detenido en enero de este año tras violar las condiciones de su libertad supervisada, acumulando nuevos incidentes legales que lo llevaron nuevamente a prisión.

Su condena de tres meses forma parte de un historial marcado por problemas judiciales, incluyendo casos relacionados con pandillas, violencia y posesión de drogas, lo que ha mantenido su carrera constantemente ligada a la controversia.