¿Te apuntas? Karely Ruiz desea tener novia para San Valentín

La influencer regiomontana ya no quiere estar soltera y dio a conocer a través de sus redes sociales que está en busca de una novia

Por: Renata Medina

Febrero 01, 2023, 12:00

Tal parece que la influencer Karely Ruiz no quiere pasar sola el 'Día de San Valentín' a celebrarse el próximo 14 de febrero y por eso ha decidido buscar pareja.

Solo que en esta ocasión sus seguidores masculinos tendrán que esperar su 'turno', pues la regia señaló que quiere una ¡novia!

Lo anterior lo dio a conocer la propia Karely Ruiz en su cuenta de TikTok.

'A mi me gustan mucho de esas', 'Es mi momento de entrar al mundo bi', 'Aquí estoy mi amor', 'Pido ser candidata', '¿También entramos las que tenemos bebés?', fueron algunos de los comentarios de mujeres que reaccionaron a la publicación, aunque en menor cantidad también hombres preguntaron si tenían una oportunidad.

Y no es de asombrarse pues el año pasado Karely habló en entrevista para el podcast de YouTube 'Keeping up with LA DIVAZA' sobre sus preferencias sexuales y señaló que se consideraba bisexual. Incluso recientemente se le relacionó sentimentalmente con la tambien influencer Yeri Mua, pero esto no fue confirmado por las involucradas.

En las diferentes redes sociales de la también llamada 'Reina de OnlyFans' se puede ver contenido en donde interactúa con otras mujeres.

Pero, ¿Cómo le gustan las mujeres a Karely?

Karely Ruiz describió en alguna ocasión para el podcast de 'Rayito' cómo le gustaban las mujeres.

'Las mujeres me gustan que parezcan niño, que se vean como niño, no me gustan que sean muy tiernitas... que sean como yo no, no podría salir con alguien así', señaló.

Cabe recordar que Karely Ruiz mantuvo un noviazgo con Pabló Cantú, pero la relación terminó en septiembre del 2022.