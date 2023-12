'Te amo, José Madero': firma su INE en honor a artista regio

Dicen que nunca debes subestimar lo que un fan está dispuesto a hacer por su artista favorito, y una mujer quiso dejar claro su admiración por José Madero, exvocalista de la banda regiomontana 'Panda'.

Según una imagen compartida en facebook por un grupo dedicado al artista, la mujer que tramitó su credencial INE, sorprendió al escribir: 'Te amo, José Madero' en el espacio dedicado a la firma del titular.

En la imagen se puede ver la fotografía de la mujer que nació el 10 de diciembre del 2005, por lo que recientemente habría tramitado la credencial de elector.

La imagen publicada el pasado 22 de diciembre está siendo ampliamente compartida y al momento de esta nota cuenta con más de seis mil comentarios en Facebook.

La mayoría de los usuarios etiquetaron a otras personas en la publicación y también señalaron su 'deseo' de firmar de una forma original como lo hizo la joven.

La imagen generó gran revueloy los usuarios no tardaron en encontrar las redes sociales de la joven originaria de Pachuca en donde la llenaron con diversos mensajes.

Por lo anterior, la joven identificada como Fabiola Aznar, aclaró que la firma en la credencial de elector no es real y que ella misma la editó.

"Lo que me sorprende es que haya tanta gente creyendo que sí es real y ofendidos por una edición que hice en menos de 2 minutos mientras me comía unos tacos. Me parece gracioso e interesante las reacciones de la gente. Esi si, te amo, José Madero", escribió la joven en sus historias de Instagram.

Y agregó: Solo toca ignorar, yo sé que no es mi firma, entonces como pa'que me ofendo.





