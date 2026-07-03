Taylor y Travis ya se habrían casado; preparan la celebración

Según medios estadounidenses, la pareja contrajo matrimonio en privado y este jueves iniciarán las celebraciones de su boda en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada antes de iniciar las celebraciones de su boda este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, de acuerdo con información publicada por el portal Page Six.

El medio especializado en espectáculos, que cita a fuentes cercanas a la pareja, aseguró que ambos se casaron legalmente en un evento íntimo rodeados únicamente por familiares y amigos cercanos, posiblemente en el estado de Tennessee, lugar donde Swift comenzó su carrera musical.

Asimismo, el medio publicó que las celebraciones oficiales arrancarán este jueves con una cena de ensayo en el Madison Square Garden, a la que asistirán alrededor de 100 familiares y amigos de la pareja.

La recepción principal está programada para el viernes 4 de julio y reunirá a cerca de 1,000 invitados, convirtiéndose en uno de los eventos sociales más esperados del año.

Las autoridades de Nueva York preparan un amplio operativo de seguridad en los alrededores del recinto, con cierres viales entre el 2 y el 4 de julio debido a la boda, las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos, el 250 aniversario del país, la ola de calor y los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Quiénes asistirán a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con Variety, entre los invitados destacan importantes figuras de la industria del entretenimiento, incluidos el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, así como altos ejecutivos de la compañía.

También se espera la presencia del reconocido cineasta Steven Spielberg, además de productores y colaboradores habituales de Taylor Swift como Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner.

La lista de asistentes incluiría además a artistas de la música country como Miranda Lambert y Kelsea Ballerini, entre otras celebridades del mundo del entretenimiento.

Una de las bodas más esperadas del espectáculo

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en una de las más mediáticas de los últimos años, atrayendo la atención tanto de los seguidores de la música como del deporte.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente la ceremonia privada, las celebraciones previstas en Nueva York refuerzan las versiones de que ambos ya habrían formalizado legalmente su matrimonio antes de compartir el momento con cientos de invitados en una exclusiva celebración.