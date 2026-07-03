Taylor Swift y Travis Kelce donan US$26 millones a beneficencias

Taylor Swift y Travis Kelce destinaron 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos, informó un representante de la pareja

La cantante y compositora Taylor Swift y Travis Kelce realizaron donaciones por un total de 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas de Estados Unidos, según informó un representante de la pareja.

El anuncio se produjo en medio de los reportes que apuntan a una posible boda de la cantante y el jugador de la NFL este fin de semana en Nueva York, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la celebración del enlace.

El comunicado difundido únicamente señala que las donaciones fueron realizadas esta semana, sin hacer referencia a los rumores sobre la boda.

Apoyan bancos de alimentos, hospitales y programas educativos

Los recursos fueron destinados a una amplia variedad de instituciones, entre ellas nueve bancos de alimentos, una organización dedicada a la protección animal, siete programas educativos y tres hospitales infantiles.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran City Harvest, Food Bank for New York City, New York Cares, Regional Food Bank of Los Angeles, Harvesters de Kansas City, The Store de Nashville, Helping Harvest de Reading, Rhode Island Community Food Bank, Feeding America y la ASPCA.

También recibieron apoyo la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, la iniciativa Grammy in the Schools, Education Through Music, Answer the Call, Music Mentors, After-School All-Stars en Nueva York y Cleveland, además de MSK Kids del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Hassenfeld Children's Hospital de NYU Langone y Mercy Children's Hospital de Kansas City.

City Harvest confirmó una donación de un millón de dólares

Si bien no se dio a conocer el monto destinado a cada institución, City Harvest informó que recibió una aportación de un millón de dólares por parte de la pareja.

"Estamos sumamente agradecidos por la generosa donación de un millón de dólares de Taylor Swift y Travis Kelce a City Harvest. Esta donación es una muestra de amor a Nueva York y un firme compromiso con nuestros esfuerzos para garantizar que ningún neoyorquino pase hambre".

La organización destacó que el apoyo llega en un momento en el que la demanda de bancos de alimentos y comedores comunitarios continúa en aumento.

Taylor Swift ha realizado diversas donaciones a lo largo de los últimos años, aunque en la mayoría de los casos las aportaciones han sido dadas a conocer por las propias organizaciones beneficiadas.

Durante su gira "The Eras Tour", varios bancos de alimentos anunciaron haber recibido donativos de la cantante. Asimismo, ha respaldado iniciativas relacionadas con rescate animal, ayuda para personas afectadas por huracanes y tornados, organizaciones contra el hambre, hospitales infantiles y personas con cáncer.

Persisten los rumores sobre una boda

Aunque el entorno de la pareja no ha confirmado oficialmente su matrimonio, diversos reportes señalan que este fin de semana se llevaría a cabo una celebración en el Madison Square Garden de Nueva York.

De acuerdo con esas versiones, primero se realizaría una cena de ensayo en un recinto más pequeño del complejo y posteriormente una celebración de mayor escala, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Taylor Swift ni de Travis Kelce.