Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan noche en Broadway

La pareja asistió a la exitosa obra 'Oh, Mary!' en Nueva York, donde convivió con el elenco y cerró la velada con una cena en Times Square

La cantante y compositora Taylor Swift, y Travis Kelce protagonizaron una nueva salida pública al asistir a una función de la comedia "Oh, Mary!" en el Lyceum Theatre de Nueva York, una de las producciones más exitosas de Broadway en la actualidad.

La pareja acudió a la presentación vespertina del 13 de junio, donde disfrutó de la puesta en escena encabezada por Maya Rudolph. Durante la función, ambos fueron vistos riendo constantemente, aplaudiendo y sumándose a la ovación que recibió el elenco al finalizar la obra.

Taylor Swift & Travis Kelce posing excitedly w/ the cast of Broadway's "Oh, Mary!" pic.twitter.com/rPLFCKdqcu — The XO Show ™ (@latenightxoshow) June 14, 2026

Encuentro con el elenco tras la función

Después de la presentación, Swift y Kelce pasaron al área de camerinos para convivir con los integrantes de la producción.

Entre las personas con las que compartieron estuvieron Maya Rudolph, Cheyenne Jackson, Martin Landry, Phillip James Brannon, Bianca Leigh y el director Sam Pinkleton.

Las fotografías del encuentro mostraron a la pareja posando junto al reparto en un ambiente relajado y festivo, reflejando el entusiasmo con el que recibieron la obra.

📹 | Taylor Swift and Travis Kelce went to the “Oh Mary” Broadway show tonight in NYC!pic.twitter.com/yMjMe89rSU — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) June 13, 2026

Para la ocasión, ambos lucieron atuendos en tonos rojizos. Taylor Swift eligió un vestido de terciopelo color burdeos sin mangas, mientras que Travis Kelce optó por una camisa oscura con estampado floral acompañada de una gorra.

Tras su visita al teatro, continuaron la velada con una cena en la zona de Times Square, sumando una nueva aparición pública a una relación que frecuentemente los muestra disfrutando de actividades culturales y eventos en Nueva York.

El fenómeno de "Oh, Mary!"

La obra, escrita por Cole Escola, se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Broadway.

La producción presenta una versión satírica y extravagante de Mary Todd Lincoln, combinando humor absurdo, elementos camp y situaciones irreverentes que han conquistado tanto al público como a la crítica especializada.

Las reseñas han destacado su capacidad para provocar risas constantes y su propuesta poco convencional.

Además, la puesta en escena ha logrado reconocimiento en la temporada de premios y mantiene una alta demanda de boletos, consolidándose como uno de los espectáculos más comentados del circuito teatral neoyorquino.

La cuenta oficial de la producción agradeció la visita de Swift y Kelce, así como su respaldo al teatro en vivo, en una noche que combinó entretenimiento, cultura y una de las parejas más seguidas del momento.