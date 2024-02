Taylor Swift y los Chiefs apoyan a víctimas de tiroteo

Los actuales campeones de la NFL, los Chiefs de Kansas City, anunciaron este viernes su compromiso de donar 200 mil dólares para apoyar a las víctimas del tiroteo que tuvo lugar el miércoles al finalizar el desfile de celebración del equipo tras su victoria en el Super Bowl LVIII.

La donación proviene de los Chiefs, la Hunt Family Foundation y la propia NFL.

La iniciativa, denominada 'KCStrong' (Kansas City fuerte), cuenta también con la participación de la 'United Way of Greater Kansas City', una organización sin fines de lucro, que ofrece servicio comunitario para ayudar a personas.

El fondo de respuesta a emergencias 'KCStrong' se destinará a apoyar a las víctimas y sus familias, así como a los servicios de prevención de la violencia y de salud mental, y a los socorristas, según indicó el comunicado del equipo.

El tiroteo ocurrió al finalizar el desfile de la victoria del equipo, dejando un muerto y 22 heridos. La directiva de los Chiefs expresó su pesar, señalando que el 14 de febrero será recordado por la tragedia en lugar de la celebración esperada.

Además, Taylor Swift se unió al esfuerzo de ayuda haciendo dos donaciones, cada una de 50 mil dólares, al fondo que conmemora a Lisa López Galván, una DJ popular de raíces mexicanas que perdió la vida en el tiroteo.

Swift expresó sus condolencias en la página de GoFundMe 'Elizabeth López Galván Memorial', creada para apoyar a la familia de la víctima.

López Galván, de 43 años, era seguidora de los Kansas City Chiefs y asistió al desfile con su esposo y sus dos hijos.

Era una apasionada DJ y formaba parte del programa 'A Taste of Tejano' en la emisora KKFI 90.1.

Hasta la fecha, las donaciones a su memorial han superado los 240 mil dólares.

La hispana López Galván era, además, hermana del vicealcalde de Lee Summit e hija de un reconocido exponente del mariachi.

Just like #ChiefsKingdom has always been there for me and my family, we want to be there for them.❤️



The @Chiefs have launched #KCStrong, an emergency response fund supporting victims and their families, violence prevention and mental health services, and first responders.… pic.twitter.com/sYMnPgCWL0