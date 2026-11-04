Taylor Swift y Guitarricadelafuente son nominados a los HMMA 2026

Taylor Swift y Guitarricadelafuente competirán en los Hollywood Music in Media Awards por canciones incluidas en Toy Story 5 y La Bola Negra

Taylor Swift y Guitarricadelafuente figuran entre los nominados a la edición 2026 de los Hollywood Music in Media Awards (HMMA), reconocimientos que distinguen el trabajo de compositores, intérpretes, supervisores musicales y artistas cuyas creaciones forman parte de producciones audiovisuales.

La cantante estadounidense obtuvo una nominación por “I Knew It, I Knew You”, tema que forma parte de la película animada Toy Story 5. Por su parte, el músico español Guitarricadelafuente compite con “La Nieve”, canción incluida en la película independiente La Bola Negra.

Taylor Swift compite por su canción para ‘Toy Story 5’

La composición “I Knew It, I Knew You”, escrita por Taylor Swift y Jack Antonoff e interpretada por la propia cantante, fue seleccionada en la categoría de canción para película animada.

En esta sección también aparecen temas de producciones como Paw Patrol: The Dino Movie, Forgotten Island, Steps y Wildwood.

La nominación representa una nueva distinción para Swift dentro del ámbito de la música creada para cine, en una edición que reúne a figuras reconocidas de la industria musical y cinematográfica.

‘La Nieve’, de Guitarricadelafuente, compite por ‘La Bola Negra’

En la categoría de canción para película independiente fue nominada “La Nieve”, interpretada por Guitarricadelafuente y perteneciente a la producción La Bola Negra.

El tema fue escrito por Guitarricadelafuente, Raül Refree y Lucas Duran. La película también consiguió una nominación en el apartado de mejor música original para cine independiente, por el trabajo de Raül Refree.

Entre los demás nominados de esta categoría se encuentran Ethan Gold, Beck, Amber Frank, Phoebe Bridgers y Julianne Moore, con canciones creadas para distintas producciones cinematográficas.

‘The Odyssey’, ‘Michael’ y otras producciones destacan en las nominaciones

La lista de los Hollywood Music in Media Awards 2026 incluye varias producciones que consiguieron múltiples menciones. The Odyssey, Michael, Brother Verses Brother, Behemoth! y Linda Perry: Let It Die Here obtuvieron tres nominaciones cada una, distribuidas en categorías de canciones, música original, supervisión musical, interpretaciones y videos musicales.

También destacaron Wuthering Heights, La Bola Negra, The Debut, Toy Story 5 y Wildwood, que consiguieron dos menciones cada una.

En el apartado de compositores, Daniel Pemberton acumuló cuatro nominaciones por sus trabajos en las películas Project Hail Mary, The Drama y Musk, además de la serie Slow Horses. Mina Samy también obtuvo cuatro menciones por sus composiciones para Ezma, The Death Ward y el cortometraje Stopped.

Por su parte, Ludwig Göransson consiguió tres nominaciones, todas relacionadas con la película The Odyssey.

¿Cuándo se entregarán los Hollywood Music in Media Awards 2026?

Los ganadores de la edición número 17 de los Hollywood Music in Media Awards se darán a conocer el próximo 18 de noviembre, durante una ceremonia programada en el Avalon Hollywood.

Estos premios reconocen la música creada para películas, televisión, videojuegos y otros formatos audiovisuales. Su relevancia también se relaciona con la temporada de premios cinematográficos: en la edición anterior, las categorías de canciones y música original reunieron varias composiciones que posteriormente aparecieron entre las nominadas y preseleccionadas al Oscar.

La votación de los HMMA está integrada por miembros de academias de cine, televisión y grabación, así como por un grupo de periodistas seleccionados.