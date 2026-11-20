La cantante y compositora Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más comentados de la 60.ª edición de los Country Music Association Awards (CMA), celebrada el 18 de noviembre de 2026 en el Bridgestone Arena de Nashville.

Después de 13 años sin actuar en la ceremonia, la cantante regresó al escenario con una presentación que combinó su música más reciente con un homenaje a los inicios de su carrera en el country.

La actuación no solo llamó la atención por la mezcla de canciones, sino también por los detalles que aparecieron durante el recorrido de la artista entre bastidores. Vestidos de sus primeros años, referencias a su álbum debut y elementos de "Toy Story" despertaron la emoción de sus seguidores, quienes identificaron distintos guiños a la trayectoria de Swift.

🚨Taylor Swift performing a mashup of I Knew It, I Knew You x Our Song at the CMAs! https://t.co/NjHEfGhb3f — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) November 19, 2026

Así fue la presentación de Taylor Swift en los CMA Awards

La cantante comenzó su interpretación detrás del escenario, mientras recorría los pasillos del recinto y cantaba "I Knew It, I Knew You", tema que forma parte de la banda sonora de "Toy Story 5". Durante el trayecto pasó junto a distintas figuras de la música country, entre ellas Brad Paisley, Lainey Wilson, Eric Church, Sugarland, Little Big Town y Brooks & Dunn.

Uno de los momentos destacados ocurrió cuando "Whispering Bill" Anderson le entregó una guitarra acústica. Posteriormente, Swift llegó al escenario principal, donde se incorporó Keith Urban, quien participó con el banjo y el ganjo.

La presentación continuó con un fragmento de "Our Song", uno de los temas más representativos de su álbum debut, publicado en 2006. De esta manera, la artista conectó su nuevo trabajo relacionado con el universo de "Toy Story" con una canción que marcó sus primeros éxitos en la música country.

Los vestidos de la era Debut que emocionaron a los fans

Antes de que Taylor Swift apareciera en el escenario, las cámaras mostraron un camerino que se convirtió en uno de los detalles más comentados de la presentación.

En el espacio podían observarse prendas relacionadas con los primeros años de su carrera, lo que provocó que sus seguidores comenzaran a identificar referencias a sus antiguos atuendos.

Entre las piezas que llamaron la atención se encontraba un vestido estampado y asimétrico que utilizó en los ACM Awards de 2006. También se distinguía un vestido amarillo pálido o dorado, asociado con su aparición en los CMA Awards de 2007, cuando recibió el Horizon Award.

Otros de los elementos identificados fueron un vestido azul de tul relacionado con el videoclip de "Our Song" y prendas que recordaban la estética de "Teardrops on My Guitar". La presencia de estos atuendos convirtió el inicio de la actuación en un recorrido visual por la etapa en la que Swift comenzaba a consolidarse dentro del country.

Además, en el camerino apareció una muñeca de Jessie, personaje de "Toy Story", que anticipaba la temática de la puesta en escena y conectaba los guiños a su pasado musical con el proyecto cinematográfico más reciente.

El homenaje a Jessie de Toy Story

La inspiración en Jessie continuó en el escenario principal. La producción incluyó un gran árbol con la frase "Jessie was here" tallada en el tronco, además de un columpio hecho con una llanta y una ambientación campestre.

El vestuario de Swift también estuvo relacionado con la vaquera de Pixar. La cantante utilizó un conjunto con un top adornado, una falda roja voluminosa y botas vaqueras brillantes, una combinación que retomó elementos visuales del personaje.

La presentación terminó con la artista apoyada en el árbol, en una imagen que reforzó el concepto de la actuación y el vínculo con "Toy Story 5".

Un regreso a los CMA después de 13 años

La última vez que Taylor Swift había actuado en los CMA Awards fue en 2013, cuando interpretó una versión acústica de "Red" acompañada por Vince Gill y Alison Krauss. Aunque volvió a la ceremonia en 2016, aquella ocasión participó como presentadora y no como intérprete.

Su regreso de 2026 también tuvo un significado especial porque ocurrió 20 años después de su primera aparición en la premiación y representó una conexión con sus raíces musicales. Además, fue su primera nominación a los CMA desde 2022.

"I Knew It, I Knew You" competía en la categoría de Single of the Year, aunque el reconocimiento terminó en manos de Ella Langley por "Choosin’ Texas". Swift también participó en la ceremonia al presentar el Willie Nelson Lifetime Achievement Award a Brooks & Dunn.

La combinación de canciones, los guiños a su etapa debut y las referencias a Jessie hicieron de su actuación uno de los momentos más comentados de la noche. Para sus seguidores, el regreso no solo significó volver a verla en el escenario de los CMA, sino también reencontrarse con los elementos que acompañaron el comienzo de su historia en Nashville.