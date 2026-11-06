Taylor Swift tendrá documental sobre atentado frustrado en Viena

La producción reconstruirá el plan terrorista que provocó la cancelación de tres conciertos de The Eras Tour en agosto de 2024 y la reacción de las Swifties

La cancelación de los tres conciertos que Taylor Swift tenía programados en Viena durante agosto de 2024 será el tema de un nuevo documental que reconstruirá el plan de atentado terrorista frustrado por las autoridades austriacas y las consecuencias que tuvo para miles de seguidores de la cantante.

El proyecto lleva por título provisional Taylor Swift Wien y será dirigido por Andreas Pichler y Veronika Kaserer, con un guion de Stefan Kaltenbrunner. Se trata de una coproducción entre Alemania y Austria, en la que participan las compañías Beetz Brothers y Markand Media.

La producción abordará los acontecimientos desde distintas perspectivas: la investigación de los servicios de inteligencia para impedir el ataque, la experiencia de los seguidores que viajaron a Viena para asistir a los conciertos y el proceso de radicalización del principal sospechoso.

El plan de atentado que provocó la cancelación de tres conciertos

Los espectáculos de Taylor Swift estaban programados para los días 8, 9 y 10 de agosto de 2024 en el estadio Ernst Happel de Viena, como parte de su gira mundial The Eras Tour. Sin embargo, las presentaciones fueron canceladas después de que las autoridades detectaran una amenaza de atentado.

La alerta se conoció el 7 de agosto, un día antes del primer concierto. La investigación permitió identificar un plan presuntamente organizado por jóvenes radicalizados que buscaban atacar a los asistentes y causar el mayor número posible de víctimas.

Uno de los principales sospechosos era Beran A., un ciudadano austriaco de ascendencia nor-macedonia que entonces tenía 19 años y había jurado lealtad al Estado Islámico. La investigación también identificó a otros implicados.

El plan fue frustrado con la intervención de las autoridades austriacas y la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos los estadounidenses. La noticia llevó a los organizadores a suspender las tres presentaciones, que esperaban reunir a decenas de miles de personas cada noche.

El documental mostrará la reacción de las Swifties

Uno de los ejes principales de Taylor Swift Wien será la respuesta de la comunidad de seguidores de la cantante, conocida como Swifties, después de conocer la cancelación de los espectáculos.

La producción seguirá las experiencias de tres mujeres que se encontraban en Viena para asistir a los conciertos. Tras recibir la noticia, las seguidoras decidieron organizar apoyo psicológico para otros fans que enfrentaban la decepción y el impacto emocional de la suspensión.

De acuerdo con la descripción del proyecto, las jóvenes también establecieron contacto con la policía austriaca y llegaron a reunirse con el entonces canciller Karl Nehammer y representantes de los servicios de inteligencia.

El productor Georg Tschurtschenthaler explicó que la película buscará mostrar cómo una comunidad de seguidores convirtió una experiencia marcada por el miedo y la frustración en una respuesta colectiva de acompañamiento y solidaridad.

Radicalización en internet, otro tema central

La tercera línea narrativa se concentrará en el principal sospechoso y en los procesos de radicalización que, según los investigadores y productores, estuvieron relacionados con el uso de redes sociales y comunidades digitales.

El documental contrastará dos entornos juveniles: por un lado, el espacio de inclusión y empoderamiento que representa la comunidad de Swifties y, por otro, grupos vinculados con la masculinidad tóxica, la radicalización en línea y la búsqueda de reconocimiento mediante la violencia.

Los realizadores también examinarán la manera en que los servicios de inteligencia de Austria, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido colaboraron para detectar la amenaza y evitar que el plan se llevara a cabo.

La intención, según los responsables del proyecto, es combinar elementos de suspenso e investigación con las historias personales de quienes vivieron la cancelación de los conciertos y de quienes participaron en las acciones para apoyar a los fans.