Taylor Swift sorprende con 'Love Story' junto a Lainey Wilson

Taylor Swift apareció por sorpresa en el concierto de Tight End University y cantó "Love Story" junto a Lainey Wilson ante miles de asistentes

La cantante y compositora Taylor Swift volvió a sorprender a sus seguidores con una aparición inesperada durante el concierto Tight Ends & Friends, realizado la noche del martes en Nashville como parte de las actividades de Tight End University (TEU), evento cofundado por Travis Kelce.

La cantante subió al escenario para interpretar su exitoso tema "Love Story", publicado originalmente en 2008, acompañada por la artista country Lainey Wilson, desatando la euforia entre los asistentes.

🎥| Full performance of Taylor Swift performing Love Story with Lainey Wilson at TEU! pic.twitter.com/q45Hf8zwkW — Taylor Swift Updates 💎 (@swifferupdates) June 24, 2026

Un guiño a su relación con Travis Kelce

Durante la interpretación, Taylor Swift mostró su anillo de compromiso justo en la parte de la canción que hace referencia a un anillo, un gesto que fue recibido con entusiasmo por el público y que fue interpretado como un guiño a su relación con Travis Kelce, con quien mantiene un compromiso matrimonial.

La actuación marcó el cierre del concierto Tight Ends & Friends y representó la segunda ocasión consecutiva en la que la cantante aparece por sorpresa en el evento.

El año pasado sorprendió a los asistentes interpretando "Shake It Off".

El momento se volvió viral en redes sociales

La presentación fue ampliamente compartida por los asistentes en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde comenzaron a circular videos del dueto completo entre Taylor Swift y Lainey Wilson.

Además, John Howard, integrante de la banda Sixwire, reveló que tras finalizar el espectáculo la artista invitó al grupo a su camerino para tomarse fotografías y agradecerles por haber preparado sus canciones para la presentación.

Según relató el músico, tanto Taylor Swift como su equipo se mostraron atentos y amables durante el encuentro, que puso fin a una de las actuaciones más comentadas del evento celebrado en Nashville