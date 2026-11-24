La cantante Taylor Swift protagonizó una sorpresa especial para la legendaria intérprete Brenda Lee, al entregarle un reconocimiento de Diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) por el éxito de su clásico navideño “Rockin’ Around the Christmas Tree”.

La canción superó los 10 millones de unidades vendidas en Estados Unidos, una cifra que le permitió alcanzar la certificación Diamante. El encuentro ocurrió el pasado 16 de noviembre en Nashville, Tennessee, aunque el video del momento fue compartido por Lee hasta este lunes 23 de noviembre.

Got the biggest surprise ever to kick off this Rockin' season! @TaylorSwift surprised me in Nashville with a @RIAA Diamond plaque commemorating 10 million copies of "Rockin' Around The Christmas Tree". Only the second Christmas song in history to reach this milestone! 🎄 https://t.co/Nl1K65EbSe — Brenda Lee (@BrendaLeeMusic_) November 23, 2026

En la grabación, Swift aparece con la placa en las manos y explica a la cantante el significado de este reconocimiento, además de destacar la importancia que su interpretación ha tenido para varias generaciones.

“Rockin’ Around the Christmas Tree” alcanza un logro histórico

Durante la entrega, Taylor Swift expresó su admiración por Brenda Lee y recordó que la canción fue grabada cuando la artista tenía apenas 13 años.

“Soy una de las muchísimas fans de tu icónica canción ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’. Es una canción increíble y no soy la única persona que piensa así”, comentó Swift antes de entregarle la distinción por superar los 10 millones de unidades.

La intérprete de “Anti-Hero” también señaló que el tema es apenas el segundo villancico en conseguir esta certificación, después de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.

Brenda Lee no pudo ocultar su emoción al recibir la placa y agradeció el reconocimiento. También recordó a quienes participaron en la creación de la canción, entre ellos el compositor Johnny Marks y el productor Owen Bradley.

“Significa muchísimo para mí que ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ sea Diamante. Johnny Marks, Owen Bradley y todos los increíbles músicos estarían muy orgullosos. Estoy muy agradecida con los fans de todo el mundo que siguen amando esta canción. Que Taylor me sorprendiera fue la cereza del pastel”, expresó Lee.

Swift, por su parte, agradeció a la cantante por el lugar que su música ocupa en las celebraciones navideñas de distintas familias y aseguró que ha sido su admiradora desde hace mucho tiempo.

Una canción que hizo historia décadas después de su lanzamiento

“Rockin’ Around the Christmas Tree” fue escrita por Johnny Marks y grabada por Brenda Lee en octubre de 1958. Aunque con el paso de los años se convirtió en uno de los temas navideños más reconocidos, su éxito en las listas musicales llegó de manera gradual.

La canción ganó una nueva generación de seguidores después de aparecer en la película “Mi pobre angelito” (Home Alone), estrenada en 1990. Sin embargo, uno de sus momentos más importantes llegó en noviembre de 2023, cuando alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, 65 años después de su lanzamiento.

Ese logro convirtió a Lee en la artista de mayor edad en encabezar la lista. La cantante, quien tenía 78 años cuando consiguió el primer puesto, rompió nuevamente su propio récord después de cumplir 79 años.

Además de su certificación Diamante, el tema ingresó al Grammy Hall of Fame en 2019. En 2024, Spotify también reconoció a Lee con una placa por superar los mil millones de reproducciones de la canción.

Taylor Swift, admiradora de Brenda Lee

La sorpresa también tuvo un significado especial por la admiración que Taylor Swift siente por Brenda Lee. Cuando tenía 18 años, la cantante escribió un ensayo titulado “Rare Peer”, dedicado a la trayectoria de Lee, el cual posteriormente fue incluido en el libro “Woman Walk the Line”, publicado en 2017.

El encuentro en Nashville permitió que Swift reconociera personalmente la trayectoria de una intérprete cuya música continúa formando parte de las celebraciones decembrinas y que ahora suma otro logro histórico a su carrera.