Taylor Swift rompe récord en Spotify con su nuevo álbum

El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify durante 2025

El nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify durante 2025, confirmó la plataforma este viernes.

A principios de esta semana, Spotify ya había anunciado que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante había superado los cinco millones de pre-guardados, estableciendo un nuevo récord en la historia de la plataforma.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de concluir su monumental The Eras Tour, la gira mundial que consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes del pop actual.

Con The Life of a Showgirl, Swift deja atrás la introspección melancólica de The Tortured Poets Department (2024) y los sonidos oscuros de sus últimas producciones.

El disco retoma el pop clásico que marcó sus inicios, gracias en parte al regreso de los productores Max Martin y Shellback, con quienes creó éxitos como Blank Space y Shake It Off.

El álbum celebra su vida entre bastidores y llega en un momento especial para Swift, quien recientemente anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y recuperó la propiedad de los masters de sus primeros seis álbumes.