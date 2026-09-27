Taylor Swift rompe dos récords de Spotify en 2026

Taylor Swift estableció dos récords de Spotify tras lanzar The Life of a Showgirl: Encore, incluida una marca por reproducciones en un día.

La cantante Taylor Swift estableció dos nuevos récords de Spotify en 2026 tras el lanzamiento de The Life of a Showgirl: Encore, una edición que suma cuatro canciones inéditas a su producción de 2025.

El sencillo Patient Zero se convirtió en la canción de una artista femenina con más reproducciones en Spotify durante un solo día en lo que va del año. Al mismo tiempo, Swift consiguió la mayor cantidad de reproducciones diarias para una artista femenina en 2026.

Cuatro canciones nuevas en ‘Encore’

The Life of a Showgirl: Encore llegó a medianoche con cuatro temas inéditos: Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding y Babylon.

El lanzamiento fue precedido por una serie de pistas que Swift fue compartiendo gradualmente. Una de ellas apareció durante un sketch de Law & Order: SVU en la ceremonia de los premios Emmy, donde interpretó a una detective y pronunció una serie de palabras que los seguidores identificaron como una pista sobre el nuevo material.

Los llamados Swifties descubrieron que la tercera letra de cada palabra formaba la palabra “encore”, anticipando el nombre de la nueva edición.

Swift adelantó el lanzamiento de ‘Patient Zero’

El martes, la cantante anunció que esta semana estrenaría Patient Zero y puso a la venta tres ediciones limitadas en CD a través de su sitio web.

Un día después confirmó que no se trataría únicamente del lanzamiento del sencillo, sino de una nueva edición de The Life of a Showgirl con cuatro canciones adicionales.

Swift explicó en redes sociales que las canciones surgieron durante un viaje a Suecia realizado para celebrar el desempeño de su álbum junto a sus colaboradores Max y Shellback.

Según relató, ambos acudieron a un estudio durante ese viaje y comenzaron a escribir nuevas canciones a partir de la emoción que les provocó la recepción del disco.

La cantante señaló que los cuatro temas nacieron como una muestra de gratitud hacia sus seguidores por la respuesta que tuvo The Life of a Showgirl.

El video de ‘Patient Zero’ llegará en los VMAs

Swift estrenará el videoclip de Patient Zero durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards de este domingo, donde también recibirá el primer reconocimiento Artist-Director Award.

La cantante ya mostró un adelanto del video en CBS Mornings y posteriormente compartió material en sus redes sociales.

El videoclip cuenta con fotografía de Emmanuel Lubezki, ganador del Óscar, y estará protagonizado por Swift junto a Dakota Johnson y Colin Farrell.