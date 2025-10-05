Taylor Swift revela el enigma detrás de 'Actually Romanti

Los fanáticos de Taylor Swift han estado en un intenso juego de especulaciones sobre el destinatario de la canción 'Actually Romantic'

Desde el lanzamiento de The Life of a Showgirl este viernes, los fanáticos de Taylor Swift han estado inmersos en un intenso juego de especulaciones sobre el destinatario de la canción “Actually Romantic”.

La pista, séptima del nuevo álbum, describe a una estrella del pop anónima que dedica tiempo y energía a criticarla, lo que ha llevado a muchos a pensar que es una respuesta velada a Charli XCX.

Durante una proyección especial en cines para acompañar el estreno del disco, Swift arrojó luz sobre el tema al describirlo como “una carta de amor a alguien que te odia”. Sin mencionar nombres, agradeció irónicamente la atención recibida: “Es halagador”.

Las redes sociales no tardaron en relacionar la canción con “Sympathy is a Knife”, de Charli XCX, que muchos fans creen que fue escrita sobre Swift.

El contexto añade combustible a la teoría: Charli escribió sobre sentirse insegura por la presencia de otra mujer en los conciertos de su novio, el baterista George Daniel, mientras que Swift mantuvo una breve relación con el líder de su banda, Matty Healy.

En “Actually Romantic”, Swift canta: “Sonaba desagradable, pero parece que estás coqueteando conmigo… Todo el esfuerzo que has puesto, es realmente romántico”.

Ninguna de las artistas ha confirmado públicamente que las canciones se dirijan entre sí. De hecho, el año pasado Swift elogió la sensibilidad melódica de Charli en una entrevista, lo que hace que los fans se pregunten si ha resurgido una disputa subterránea.

La canción se ha convertido en uno de los temas más debatidos en fiestas temáticas “Swiftogeddon” y foros de internet. Algunos fans la ven como una referencia clara a Charli, mientras otros la interpretan como un comentario universal sobre la atención no solicitada.

La polémica en torno a “Actually Romantic” se suma a la tradición de descifrar las letras de Swift, donde otras pistas del álbum también han generado teorías sobre figuras de su vida personal y profesional.