Taylor Swift recibirá nuevo premio en los MTV VMA

Taylor Swift será reconocida con el primer Artist-Director Honors, un premio de los MTV VMA dedicado a la dirección artística

La cantante y compositora Taylor Swift sumará un nuevo reconocimiento a su trayectoria durante la próxima edición de los MTV Video Music Awards. La cantante recibirá el primer premio MTV VMA a la dirección artística, denominado Artist-Director Honors.

El galardón fue creado para distinguir a intérpretes que participan como directores de algunos o de todos sus videos musicales y que han desarrollado una propuesta propia dentro de la narrativa visual.

Su trabajo detrás de las cámaras

MTV y CBS señalaron que la nueva distinción busca reconocer a artistas cuyo trabajo como directores ha ampliado las posibilidades creativas del videoclip y contribuido al desarrollo de nuevas formas de contar historias a través de imágenes.

Swift ha asumido la dirección de sus videoclips durante los últimos años. En los VMA ha recibido siete nominaciones en la categoría de Mejor Dirección y consiguió el triunfo en cuatro ocasiones.

Entre los trabajos que forman parte de su trayectoria como directora se encuentran The Fate of Ophelia, Opalite, The Man, Cardigan, Willow, All Too Well: The Short Film, Anti-Hero y Bejeweled.

También ha estado detrás de Fortnight, junto a Post Malone; I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault); Karma, con Ice Spice, y Lavender Haze.

¿Taylor Swift anunciará algo en los VMA?

Aunque no se ha confirmado oficialmente su asistencia a la ceremonia que tendrá lugar en el Peacock Theatre de Los Ángeles, la posibilidad de verla en el evento ha generado expectativas entre sus seguidores.

Una de las razones es que Swift ya utilizó anteriormente el escenario de los VMA para revelar información relacionada con su carrera. En 2022, durante su discurso de aceptación, anunció el lanzamiento de su álbum Midnights.

Ahora han surgido especulaciones entre sus seguidores sobre un posible anuncio relacionado con su álbum debut de 2006. No existe confirmación oficial sobre un lanzamiento, aunque se ha planteado la posibilidad de una nueva edición del disco con motivo de su vigésimo aniversario.

La gala será conducida por Snoop Dogg y contará con Madonna como encargada de abrir la ceremonia, en lo que marcará su primera actuación en los VMA en 23 años.

La transmisión se realizará en vivo desde Los Ángeles y tendrá una duración de dos horas. En Estados Unidos podrá seguirse por CBS y MTV, además de Paramount+ para suscriptores del plan Premium. La emisión estará disponible internacionalmente al día siguiente a través de Paramount+ y MTV.