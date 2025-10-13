Taylor Swift reaparece en la NFL y saluda a su futuro suegro

La cantante asistió al juego de los Chiefs junto a Caitlin Clark y fue captada abrazando a su suegro; su presencia volvió a encender las redes

Taylor Swift está de vuelta con un nuevo álbum, eso ya lo sabemos, pero también está de regreso en la NFL.

Pues, durante el inicio del juego de Kansas City, donde juega su prometido Travis Kelce, en contra de los Detroit Lions, las cámaras captaron el momento en el que Taylor se acercó a abrazar a su suegro, Ed Kelce.

Durante la transmisión, el comentarista se refirió a Taylor como "una estrella de rock", para después darse cuenta de que no está sola en apoyo a su prometido, pues señaló que está acompañada por la estrella de Fever, Caitlin Clark.

Ambas amigas se sonrieron y charlaron previo al inicio del encuentro.

Esta es la primera aparición pública de Taylor en un partido de la NFL, pues a principio de la temporada se coló en un estadio con lo que parecía un escudo portátil resistente a las balas para ver a Travis.