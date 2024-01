Taylor Swift realizará travesía para llegar a Super Bowl

La reciente clasificación de los Kansas City Chiefs para el Super Bowl LVIII ha puesto el foco en el ala central del equipo, Travis Kelce, y su relación con la famosa cantante Taylor Swift.

Las especulaciones sobre la presencia de Swift en el magno evento han ganado fuerza, dado el entusiasmo que ha mostrado en los recientes encuentros de Kelce. Aquí desentrañamos los detalles de esta historia de amor y exploramos si Taylor estará presente en el Super Bowl.

Historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

La conexión entre Taylor Swift y Travis Kelce salió a la luz en septiembre de 2023, cuando Swift asistió a uno de los partidos de la NFL. Sin embargo, revelaron que su romance comenzó mucho antes de que las cámaras lo captaran, permitiéndoles conocerse sin la presión mediática.

Swift expresó su gratitud por ese periodo de privacidad y reveló que su historia comenzó cuando Kelce la mencionó de manera encantadora en su podcast. Desde entonces, han disfrutado de su amor, como evidenció su celebración conjunta tras la victoria de Kansas City sobre San Francisco 49ers.

Travis Kelce and Taylor Swift kissing, hugging his dad, and then hugging his brother Jason. I'm not crying, your crying? 😭 pic.twitter.com/GlgDWCnger