Taylor Swift puede robar título 'America's team' para los Chiefs

Michael Irvin, miembro del Salón de la Fama y tres veces campeón del Super Bowl con Dallas Cowboys, afirmó este jueves que la estrella del pop Taylor Swift busca robar el título 'America's team' (Equipo de América) para los Kansas City Chiefs.

"Hablemos sobre Caitlin Clark y Taylor Swift en el juego del fin de semana de los Kansas City Chiefs. Están tratando de hacer que eso suceda. Esas son dos buenas chicas estadounidenses que están tratando de robar el título de 'America's team' para estos Chiefs", señaló Irvin durante su participación en el podcast 'It Is What It Is'.

Los Cowboys son conocidos desde 1979 como el 'America's team', después de que el locutor de televisión de la cadena CBS Pat Summerall los nombrase así y, gracias a su popularidad, hayan mantenido la denominación hasta la actualidad.

El domingo pasado, Swift, asistente habitual a los partidos de los Chiefs para apoyar a su novio, Travis Kelce, estuvo acompañada en un palco por la baloncestista Caitlin Clark, estrella de la WNBA, en el triunfo de Kansas City 23-14 sobre los Houston Texans en partido de la ronda divisional de la Conferencia Americana.

Desde que la cantante empezó su noviazgo con el ala cerrada de Kansas City, el impacto económico de esta relación ha dejado a la NFL y a Chiefs ganancias superiores a los 331 millones de dólares, según datos de Apex Marketing Group, empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca, y ha aumentado el número de seguidores del equipo entre un 30 y 40 por ciento.

Es común que la presencia de la interprete de 'All too well' y 'Blank Space' en los partidos de Kansas City en el Arrowhead Stadium robe la atención de las cámaras de televisión y dispare los números en redes sociales, algo que, según Irvin, amenaza el estatus que Dallas tiene desde el último tercio del siglo XX.

Aunado a la presencia de Swift, la popularidad de los Chiefs se ha potenciado gracias a sus victorias. Desde 2020 Kansas City ha jugado cuatro Super Bowls, de los que ha ganado tres.

En lo que respecta a los títulos de Conferencia Americana, este domingo disputará su séptima final consecutiva; enfrentará a los Buffalo Bills. En las seis anteriores tiene cuatro victorias y dos derrotas.

Dichos logros contrastan con los 30 años que lleva Cowboys sin llegar a una final de la Conferencia Nacional y, por ende, a una Super Bowl, subrayó Michael Irvin, campeón con Dallas en los Super Bowls de 1993, 1994 y 1996.

"La última vez fue cuando yo jugaba, ahora están ahí Eagles y Washington, ¿y los Cowboys? Es a lo que me refiero", concluyó.

