Taylor Swift podría ganar su primer Oscar con Toy Story 5

La participación de Taylor Swift en Toy Story 5 la perfila como una de las favoritas al Oscar 2027, mientras su nuevo tema destaca en la radio country

La participación de Taylor Swift en "Toy Story 5" podría representar una oportunidad histórica para la cantante, quien, tras años de intentos en la categoría de Mejor Canción Original, aparece como una de las aspirantes más comentadas rumbo a los Premios Oscar de 2027.

El pasado 10 de junio, su tema "I Knew It, I Knew You" logró un destacado debut en la radio country al ser incorporado de manera inmediata por las 157 estaciones que reportan a la lista de éxitos country de Mediabase.

El hecho fue considerado excepcional, ya que solo había ocurrido en tres ocasiones anteriores y nunca con una artista femenina.

El éxito del sencillo también marca un reencuentro entre Swift y el género country, luego de que la artista afirmara públicamente antes del lanzamiento de "1989", en 2015, que ya no era una cantante de ese estilo musical.

Ahora, con una propuesta que acompaña la nueva entrega de "Toy Story", la intérprete vuelve a conectar con ese público, mientras comienza la expectativa sobre el proceso de selección de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para la categoría de Mejor Canción Original.

Una deuda pendiente con la Academia

Pese a ser una de las artistas más exitosas del mundo y acumular múltiples premios Grammy, Taylor Swift nunca ha recibido una nominación al Oscar por alguna de sus composiciones para cine.

Entre sus trabajos anteriores destacan "Safe & Sound" para "Los Juegos del Hambre" (2012), "I Don't Wanna Live Forever" de "Cincuenta sombras más oscuras" (2017), "Beautiful Ghosts" para "Cats" (2019), "Only the Young", incluida en el documental "Miss Americana" (2020), y "Carolina", de "Where the Crawdads Sing" (2022).

De todas ellas, "Beautiful Ghosts" obtuvo una nominación al Globo de Oro, mientras que "Carolina" alcanzó la lista de 15 canciones preseleccionadas por la Academia, siendo el acercamiento más importante de Swift a una nominación al Oscar.

Más allá de la trayectoria de la cantante, una eventual nominación también podría representar una reivindicación para las canciones de la franquicia "Toy Story", ya que temas emblemáticos de Randy Newman como "You've Got a Friend in Me" y "When She Loved Me" nunca obtuvieron el premio de la Academia.

Asimismo, un triunfo de "I Knew It, I Knew You" rompería con la escasa presencia del country entre los ganadores del Oscar, un género que históricamente ha tenido poca representación en esa categoría.

Una canción que apuesta por la emoción

La composición destaca por una instrumentación que combina armónica folk y saxofón para acompañar una letra centrada en la fuerza del amor por encima del tiempo, la distancia y la separación.

Su mensaje acompaña la reconciliación entre Jessie y Bonnie dentro de la película y ha sido comparado por su tono emocional con canciones como "Cardigan" y "Betty", adaptadas ahora a una historia familiar.

Mientras avanza la temporada de premios, "I Knew It, I Knew You" comienza a perfilarse como una de las posibles contendientes para los Oscar de 2027 y podría convertirse en la primera canción que otorgue a Taylor Swift la estatuilla que aún falta en su carrera.