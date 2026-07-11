Taylor Swift pagó 160 mil dólares por seguridad de su boda

Taylor Swift cubrió el costo de los permisos policiales para el operativo de seguridad de su boda con Travis Kelce en Nueva York

La cantante Taylor Swift pagó aproximadamente 160 mil dólares por los permisos policiales requeridos para el operativo de seguridad de su boda con Travis Kelce, celebrada el pasado fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, informó que la artista cubrió el costo del permiso solicitado para el evento y la respuesta de seguridad que involucró cierres viales y presencia de elementos policiacos en la zona.

"Ha pagado ya el costo del permiso que fue presentado, que fue de unos 160.000 dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento", declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.

Alcalde evita hablar sobre horas extra de policías

Mamdani fue cuestionado sobre si la intérprete también pagó las horas extras trabajadas por los agentes asignados al operativo; sin embargo, no respondió de manera directa y únicamente destacó que la ciudad ha recibido recientemente acontecimientos importantes, como la victoria de los Knicks en la NBA.

Una boda marcada por la privacidad

La pareja realizó el viernes una cena privada para alrededor de 100 invitados y al día siguiente llevó a cabo la ceremonia y recepción nupcial ante aproximadamente mil celebridades.

A pesar de celebrarse en uno de los puntos más conocidos de Manhattan, ambos eventos estuvieron rodeados de estrictas medidas de privacidad antes del feriado del Día de la Independencia.

El operativo de seguridad incluyó el cierre del perímetro cercano al Madison Square Garden para vehículos y peatones, además de la presencia de decenas de policías durante gran parte de las celebraciones.

De acuerdo con reportes de medios especializados en espectáculos, la pareja no escatimó en gastos para su boda, con elementos que incluyeron atuendos de alta costura de Dior, decoraciones personalizadas y una rifa de regalos para los invitados.

Entre los obsequios mencionados se encontraban bolsos de diseñador y un automóvil Chevrolet Chevelle modelo 1970.