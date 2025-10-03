Taylor Swift inicia promoción de The Life Of A Showgirl

Taylor Swift inicia la promoción de The Life Of A Showgirl con apariciones en programas y muestra su anillo de compromiso de Travis Kelce

A pocas horas del lanzamiento de su nuevo álbum The Life Of A Showgirl, Taylor Swift comenzó su gira promocional con una aparición en The Graham Norton Show.

La cantante fue fotografiada el jueves en el set del popular programa británico luciendo un elegante vestido negro con cuello halter, acompañado de su característico labial rojo y tacones.

Uno de los detalles más comentados fue el anillo de compromiso que le entregó su prometido, la estrella de la NFL Travis Kelce, valuado entre 700 mil y un millón de dólares.

En el famoso sofá rojo compartió espacio con Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson y Lewis Capaldi, con quien se mostró particularmente animada entre risas.

El episodio se transmitirá este viernes 3 de octubre, coincidiendo con el estreno mundial de su nuevo disco.

Además de esta aparición, Swift continuará con una agenda mediática intensa que incluye entrevistas en The Tonight Show con Jimmy Fallon y en Late Night With Seth Meyers.

También se espera su visita al BBC Radio 1 Breakfast Show.

El álbum fue concebido durante su gira Eras Tour en 2024, donde la cantante aprovechaba sus días libres para grabar en Suecia antes de regresar a los escenarios.