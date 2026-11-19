El regreso de la cantante a los CMA elevó el atractivo comercial de la ceremonia y ayudó a Disney a vender más publicidad

El regreso de Taylor Swift a los Country Music Association Awards (CMA) no solo generó expectativa entre sus seguidores, también representó una oportunidad comercial para Disney. La participación de la artista en la edición número 60 de la ceremonia contribuyó a impulsar la venta de espacios publicitarios para la transmisión.

La presencia de Swift es uno de los principales atractivos de la gala, debido a que volverá a presentarse en el escenario de los premios de música country después de 13 años. Su regreso despertó el interés alrededor de una ceremonia que será transmitida en vivo por ABC y Disney+.

El regreso de Swift aumenta el atractivo de la ceremonia

La participación de la cantante representa un acontecimiento relevante para los CMA, pues su última actuación en esta premiación ocurrió en 2013, cuando interpretó "Red" junto a Vince Gill y Alison Krauss.

Swift también llega a esta edición con una nominación en la categoría de Sencillo del Año por "I Knew It, I Knew You", canción vinculada con la película "Toy Story 5".

El interés que despierta la artista entre el público convierte su aparición en un elemento atractivo para las marcas que buscan visibilidad durante acontecimientos televisivos de gran convocatoria.

La edición número 60 de los CMA se realizará este miércoles 18 de noviembre desde la Bridgestone Arena, en Nashville, Tennessee. La ceremonia será conducida por Lainey Wilson y podrá verse en vivo a través de ABC y Disney+, además de estar disponible en Hulu al día siguiente.

Con el regreso de Swift como uno de sus principales atractivos, la premiación combina el interés musical con el potencial comercial de una transmisión en directo, un formato que permite a las cadenas ofrecer a los anunciantes espacios vinculados con eventos capaces de concentrar la atención del público.