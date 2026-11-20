La cantante y Jack Antonoff fueron reconocidos en los Hollywood Music in Media Awards 2026. Ludwig Göransson también destacó por ‘The Odyssey’

La cantante y compositora Taylor Swift sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria musical al ganar, junto con el productor Jack Antonoff, en la edición 17 de los Hollywood Music in Media Awards (HMMA), celebrados el miércoles 18 de noviembre en el Avalon de Hollywood, California.

La cantante y compositora fue premiada en la categoría de Mejor Canción para Película Animada por "I Knew It, I Knew You", tema que escribió junto a Antonoff e interpretó para la película Toy Story 5.

Swift no asistió presencialmente a la ceremonia, pero aceptó el reconocimiento mediante un mensaje en video previamente grabado. De acuerdo con la información publicada por Variety, la artista escribió y grabó la canción en aproximadamente ocho horas.

Ludwig Göransson y Diane Warren también fueron reconocidos

Entre los ganadores de la noche también destacó Ludwig Göransson, quien obtuvo el premio a Mejor Banda Sonora para Largometraje por su trabajo en The Odyssey. Este reconocimiento representó su octavo galardón HMMA y su segunda victoria en dicha categoría.

Por su parte, Diane Warren recibió su tercer premio de estos reconocimientos en la categoría de Mejor Canción para Largometraje, gracias a "One Right Here", tema de Maserati: The Brothers, interpretado por Andrea Bocelli y Jennifer Hudson.

La producción independiente La Bola Negra también tuvo una participación destacada. Raül Refree ganó en las categorías de Mejor Banda Sonora para Película Independiente y Mejor Canción para Película Independiente por "La Nieve", composición que realizó junto a Guitarricadelafuente y Lucas Duran, y que fue interpretada por el primero.

Jaafar Jackson y Lana Del Rey figuran entre los ganadores

Jaafar Jackson, protagonista de la película biográfica Michael, obtuvo el reconocimiento a Mejor Interpretación Musical en Pantalla en Cine por "Bad", canción que forma parte de la producción.

En televisión, Daveed Diggs fue premiado por su interpretación de "Raise Him Up", tema de la serie The Boys. Mientras que Marcus "Bellringer" Bell ganó en la categoría de Mejor Canción para Serie de Televisión o Miniserie por "Walk with Kings", perteneciente a The Greatest.

La música de videojuegos también tuvo presencia en la premiación. Lana Del Rey y David Arnold fueron reconocidos por "First Light", canción del videojuego 007 First Light, escrita por ambos e interpretada por la cantante.

Lista de algunos ganadores de los HMMA 2026

Mejor Canción para Película Animada: "I Knew It, I Knew You", de Toy Story 5, Taylor Swift y Jack Antonoff.

"I Knew It, I Knew You", de Toy Story 5, Taylor Swift y Jack Antonoff. Mejor Banda Sonora para Largometraje: Ludwig Göransson, por The Odyssey.

Ludwig Göransson, por The Odyssey. Mejor Canción para Largometraje: "One Right Here", de Maserati: The Brothers, Diane Warren.

"One Right Here", de Maserati: The Brothers, Diane Warren. Mejor Canción para Película Independiente: "La Nieve", de La Bola Negra.

"La Nieve", de La Bola Negra. Mejor Interpretación Musical en Pantalla en Cine: Jaafar Jackson, por "Bad", de Michael.

Jaafar Jackson, por "Bad", de Michael. Mejor Banda Sonora para Película de Ciencia Ficción o Fantasía: Daniel Pemberton, por Project Hail Mary.

Daniel Pemberton, por Project Hail Mary. Mejor Banda Sonora para Película Animada: Dario Marianelli, por Wildwood.

Dario Marianelli, por Wildwood. Mejor Canción para Documental: "What Lies With You", de Linda Perry: Let It Die Here, escrita e interpretada por Linda Perry.

"What Lies With You", de Linda Perry: Let It Die Here, escrita e interpretada por Linda Perry. Mejor Canción para Videojuego: "First Light", de 007 First Light, Lana Del Rey y David Arnold.

"First Light", de 007 First Light, Lana Del Rey y David Arnold. Mejor Tema Principal para Serie: "Pluribus Theme", de Pluribus, escrito por Dave Porter e interpretado por Kenya Hathaway.

"Pluribus Theme", de Pluribus, escrito por Dave Porter e interpretado por Kenya Hathaway. Mejor Documental Musical: The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, dirigido por Ben Feldman.

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, dirigido por Ben Feldman. Mejor Película Musical, Biográfica o Musical: Behemoth!, dirigida por Tony Gilroy.

Los Hollywood Music in Media Awards reconocen el trabajo de compositores, intérpretes y profesionales responsables de la música en producciones cinematográficas, televisivas, videojuegos y otros formatos audiovisuales. Sus nominaciones y resultados suelen ser considerados una referencia durante la temporada de premios de la industria del entretenimiento.