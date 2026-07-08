Taylor Swift gana demanda por presunto plagio a poeta

Un juez federal de Florida desestimó definitivamente la demanda por plagio presentada por la poeta Kimberly Marasco contra Taylor Swift

La cantante y compositora Taylor Swift obtuvo una victoria legal luego de que un juez federal de Florida desestimara con carácter definitivo la demanda por plagio presentada hace 14 meses por la poeta Kimberly Marasco, quien aseguraba que la cantante había utilizado frases e ideas de sus poemas en más de una docena de sus canciones.

La resolución llegó tres días después de la boda de la artista con Travis Kelce. La jueza federal Aileen Cannon falló a favor de Swift, del compositor Aaron Dessner, Republic Records y Universal Music Group, al determinar que la demanda no cumplía con los requisitos para sostener una reclamación por derechos de autor.

El tribunal rechazó las acusaciones

En su resolución, Cannon concluyó que los poemas de Marasco "no contienen expresiones protegibles" y que la demandante tampoco logró presentar argumentos convincentes para demostrar que existió plagio.

La jueza señaló que uno de los libros de poesía de Marasco había vendido únicamente unas 3 mil copias en todo el mundo y que ninguna de sus publicaciones era promocionada activamente.

También consideró poco probable que Swift o los demás demandados hubieran tenido acceso a esas obras.

Incluso en el supuesto de que la cantante hubiera conocido los poemas, la jueza sostuvo que las similitudes alegadas se limitaban a ideas generales, metáforas comunes y frases de uso cotidiano, elementos que no están protegidos por la legislación de derechos de autor.

Similitudes consideradas insuficientes

Entre los ejemplos citados en la demanda figuraban comparaciones entre la canción The Man y el poema Ordinary Citizen, al considerar que ambos describían a una mujer en un entorno laboral dominado por hombres. También se comparó The Great War con el poema The Fire por utilizar la metáfora del deseo asociado al fuego.

Sin embargo, la jueza concluyó que las acusaciones se apoyaban únicamente en conceptos generales como la adversidad, la manipulación psicológica, metáforas relacionadas con el agua, la lluvia o el fuego, así como palabras y frases comunes como "lágrimas", "amor", "lluvia", "cielo", "fuego" o "es hora de irse".

Según la resolución, esos elementos constituyen ideas o temas, pero no expresiones protegidas por derechos de autor.

No hubo pruebas de acceso ni similitud sustancial

Cannon explicó que, al no existir pruebas directas de plagio, la demandante debía demostrar tanto que los demandados tuvieron acceso a sus obras como que existía una similitud sustancial entre los textos. La jueza consideró que ninguno de esos requisitos fue acreditado.

Además, destacó que la propia versión modificada de la demanda reconocía que las supuestas coincidencias consistían en "paráfrasis", "reformulaciones" o cambios menores de palabras, lo que resulta insuficiente para acreditar una infracción de derechos de autor.

Los abogados de los demandados calificaron el recurso como una "demanda indiscriminada", argumento con el que coincidió el tribunal. Cannon señaló que la demanda agrupaba a varios demandados sin distinguir la responsabilidad específica de cada uno y mezclaba diferentes canciones y poemas dentro de las mismas reclamaciones.

La autora había publicado libros sobre sus acusaciones

Kimberly Marasco dedicó parte de su obra a sostener sus señalamientos contra la cantante. Uno de sus libros, Swift Reflections: Poetry Inspirations, recopilaba las supuestas similitudes entre sus poemas y las canciones de Swift.

Posteriormente publicó Poetry Revelations: About the Woke Mob, donde desarrolló con mayor detalle las comparaciones entre versos de sus poemas y diversas letras de la artista, argumentando que ello afectaba la originalidad de su trabajo.

En diciembre, el musicólogo Brian McBrearty, especialista que ha participado como perito en litigios de derechos de autor musicales, publicó un análisis en el que afirmó que el caso estaba destinado al fracaso.

Según explicó, la demanda no presentaba similitudes relacionadas con melodía, ritmo, armonía o estructura musical, sino únicamente coincidencias temáticas, aspectos que no son objeto de protección por derechos de autor. En su opinión, la legislación protege la expresión original de una obra, pero no las ideas generales sobre las que esta se desarrolla.

Aileen Cannon también ha sido objeto de atención pública por otras decisiones judiciales de alto perfil. A principios de este año rechazó una petición de medios de comunicación para hacer público el informe del fiscal especial Jack Smith relacionado con la investigación sobre documentos clasificados vinculada al presidente Donald Trump.

Cannon fue nombrada jueza federal del Distrito Sur de Florida en 2020 y ha sido mencionada como una posible candidata para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos en caso de que Trump tenga la oportunidad de realizar una nueva designación durante un eventual segundo mandato.