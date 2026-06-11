Taylor Swift estaría en el Juego cuatro de las Finales NBA

La cantante asistirá al Juego 4 entre Knicks y Spurs en Nueva York, donde también se espera la presencia de otras celebridades del deporte y el espectáculo

La cantante Taylor Swift volverá a convertirse en una de las principales atracciones fuera de la duela al asistir este jueves al cuarto partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, que se disputará en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la estrella del pop acudirá al encuentro acompañada de varios amigos para apoyar al equipo neoyorquino, del que se ha declarado seguidora desde hace años.

Una afición que viene de años atrás

Desde que se instaló en Nueva York en 2014, Swift ha sido vista en múltiples ocasiones asistiendo a partidos de los Knicks y apoyando a diversas franquicias deportivas de la ciudad.

Su presencia en el Madison Square Garden no será una novedad para los aficionados, aunque sí representa uno de los momentos más comentados de unas Finales que han reunido a numerosas celebridades en las tribunas.

Semanas atrás, la cantante acudió a un partido de playoffs entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers junto a su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, quien vistió los colores del equipo de Ohio debido a sus raíces en esa ciudad.

¿Estará acompañada por Travis Kelce?

Hasta el momento no se ha confirmado si Kelce asistirá al encuentro junto a la intérprete de "Cruel Summer".

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs explicó recientemente que disfruta compartir con Swift su pasión por el deporte, aunque aclaró que nunca ha intentado convencerla de abandonar su apoyo a los equipos neoyorquinos.

El jugador incluso reconoció que continuará respaldando a los Knicks durante estas Finales después de la eliminación de Cleveland en la postemporada.

Rumores de boda aumentan la expectativa

La aparición de Swift en el Madison Square Garden también llega en medio de especulaciones sobre una posible boda con Kelce en Nueva York durante las próximas semanas.

Versiones difundidas por medios de espectáculos señalan que la pareja estaría considerando diversos escenarios para celebrar su enlace, incluyendo el propio recinto donde juegan los Knicks.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la fecha ni el lugar del evento, los rumores han mantenido a la pareja en el centro de la atención mediática.

Celebridades invadirán las tribunas

Además de Swift, se espera la presencia de diversas figuras del entretenimiento en el cuarto juego de la serie.

Entre los invitados destacados se encuentra el legendario colectivo de hip-hop Wu-Tang Clan, que ofrecerá una presentación durante el espectáculo de medio tiempo.

En encuentros anteriores también fueron captados actores como Timothée Chalamet y Ben Stiller, así como el rapero Jay-Z y el cineasta Spike Lee, reconocidos seguidores de los Knicks.

Las autoridades de Nueva York anunciaron un reforzamiento de las medidas de seguridad alrededor del Madison Square Garden ante la relevancia deportiva y mediática del encuentro.

El operativo seguirá la línea implementada en partidos recientes, donde la presencia de personalidades de alto perfil obligó a incrementar la vigilancia dentro y fuera del recinto.