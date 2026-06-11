Taylor Swift emociona en estreno mundial de Toy Story 5

La cantante sorprendió al público con una actuación especial, una canción original para la película y un emotivo dueto con Randy Newman

La premiere mundial de Toy Story 5 se convirtió en un evento inolvidable gracias a la inesperada aparición de Taylor Swift, quien acaparó la atención de los asistentes durante la alfombra roja y la gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cantante llegó como una de las últimas invitadas al evento y desató la emoción de los presentes con un atuendo inspirado en Bo Peep, uno de los personajes más queridos de la franquicia animada.

Su presencia generó gran expectativa entre los fanáticos y el elenco de la película.

Antes de ingresar a la función, Swift protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al aparecer con una cinta VHS original de la primera película de Toy Story, estrenada en 1995.

La artista pidió a varios integrantes del reparto que firmaran el histórico objeto, entre ellos Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack.

El detalle provocó una ola de reacciones en redes sociales por su carga nostálgica.

Tom Hanks reveló posteriormente que la cantante le obsequió la cinta para que la autografiara y bromeó sobre la posibilidad de haber llevado una videocasetera para completar la experiencia retro.

Estrena canción inspirada en Jessie

Dentro del recinto, Swift tomó el escenario para interpretar por primera vez en vivo “I Knew It, I Knew You”, la canción original que compuso para los créditos finales de la película.

Taylor Swift surprised audiences at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” pic.twitter.com/WMK2NiqJIq — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

El tema, desarrollado junto al productor Jack Antonoff, está inspirado en la historia de Jessie y aborda emociones relacionadas con la amistad, la nostalgia y el paso del tiempo, elementos centrales de la nueva entrega.

La participación de la cantante tomó por sorpresa incluso a los actores de la película.

Hanks confesó que el elenco desconocía la existencia de la canción hasta horas antes de su lanzamiento oficial.

Otro de los instantes más celebrados de la noche llegó cuando Swift compartió escenario con Randy Newman, compositor histórico de la saga, para interpretar “You've Got a Friend in Me”, tema emblemático de Toy Story.

Taylor Swift has a friend in Randy Newman at the world premiere of Toy Story 5 pic.twitter.com/DRe55mo6IP — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

Con Newman al piano, el dueto arrancó una prolongada ovación y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la velada.

Joan Cusack des taca papel de Swift

Durante la alfombra roja, Joan Cusack, quien da voz a Jessie desde hace décadas, reconoció que jamás imaginó que su personaje tendría tanta relevancia dentro de la franquicia.

La actriz consideró que la nueva canción de Swift ayudará a acercar a más personas a la película, especialmente por la conexión emocional que mantiene con la historia de Jessie.

En esta nueva entrega, Woody y Buzz Lightyear vuelven a reunirse para ayudar a Bonnie, quien enfrenta problemas derivados de una avanzada tableta inteligente llamada Lilypad.

Junto a Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie y un grupo de figuras de Buzz Lightyear, los protagonistas intentarán evitar que la tecnología tome el control de la vida de los niños.

Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio y busca combinar la nostalgia de la franquicia con nuevos desafíos para sus personajes más icónicos.