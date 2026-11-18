Taylor Swift habló de su canción para Toy Story 5, su conexión con Jessie y la admiración que siente por Rosalía y Olivia Dean

La cantante y compositora Taylor Swift compartió detalles sobre el proceso creativo de "I Knew It, I Knew You", la canción que compuso para la película "Toy Story 5", y aprovechó la conversación para expresar su admiración por Rosalía y Olivia Dean, cuyas producciones musicales considera ejemplos de creatividad humana.

La cantante estadounidense explicó que encontró la inspiración para el tema después de ver aproximadamente el 75 % de la nueva entrega de la franquicia animada. Al terminar de ver la película, supo inmediatamente qué quería hacer y se sentó frente al piano para comenzar a trabajar.

"Pensé: sé exactamente qué quiero escribir", recordó Swift durante una entrevista con motivo de la temporada de premios, en la que su composición ya figura entre las canciones que podrían competir por reconocimientos cinematográficos.

Taylor Swift encontró inspiración en Jessie

La artista de 36 años explicó que desarrolló una conexión especial con Jessie, la vaquerita de juguete, particularmente por los sentimientos que experimenta el personaje al recordar a Emily, su antigua dueña, y reconocer el lugar que ahora ocupa Bonnie en su vida.

La canción busca abordar y sanar las heridas emocionales que Jessie ha acumulado con el paso del tiempo, a través de una reflexión sobre los vínculos afectivos y la importancia de los momentos compartidos.

"Creo que todos pasamos por momentos así en la vida", expresó Swift al hablar sobre la experiencia del personaje.

También explicó que Jessie atraviesa una crisis de identidad en la que llega a cuestionarse su propio valor: "¿soy un mal juguete?" o "¿soy inútil?". Sin embargo, termina comprendiendo que el tiempo que compartió con los niños tuvo significado, incluso cuando dejaron de jugar con ella.

La intérprete se declaró admiradora de Jessie y destacó el acompañamiento de las personas que conocen profundamente al personaje, entre ellas la actriz Joan Cusack, el compositor Randy Newman y los codirectores Kenna Harris y Andrew Stanton.

La primera compositora externa de Toy Story

La participación de Taylor Swift representa un cambio importante para la historia musical de la franquicia. Hasta esta quinta película, Randy Newman había sido el único responsable de las canciones de las entregas principales de "Toy Story".

El compositor estadounidense es reconocido por temas como "You've Got a Friend in Me", "Strange Things" y "When She Loved Me", piezas que se convirtieron en parte fundamental de la identidad musical de la saga.

Ante este antecedente, Swift explicó que asumió el proyecto con respeto por el trabajo de Newman, aunque también buscó conservar la libertad necesaria para desarrollar una composición propia.

"Él (Newman) ha creado todo este mundo, así que, para entrar en él aunque sea por un momento, no quieres salirte ni un paso de la línea", comentó la cantante, quien también reconoció que quería crear "sin límites".

Para construir la canción, combinó elementos característicos de su estilo musical con sonidos que se ajustaran a la identidad de la película. Según relató, el equipo creativo la buscó porque esta entrega está centrada en Jessie y querían darle al personaje una voz diferente a la que había tenido anteriormente.

Swift, conocida por escribir canciones inspiradas en sus propias experiencias, señaló que trabajar desde la perspectiva de un personaje ajeno tampoco era un territorio desconocido para ella, pues ya había explorado otras formas de narración en discos como "Folklore" y "Evermore".

Taylor Swift destaca los álbumes de Rosalía y Olivia Dean

Durante la conversación también surgió el tema de la inteligencia artificial y su influencia en la industria musical. Al respecto, la cantante defendió el valor de la creatividad humana y mencionó dos producciones recientes que considera especialmente destacadas: "The Art of Loving", de Olivia Dean, y "Lux", de Rosalía.

Swift describió el álbum de Dean como una obra cálida a la que regresa constantemente, mientras que destacó la ambición artística y el carácter conceptual del trabajo de la cantante española.

"El de Olivia Dean es como un abrazo cálido. Lo pongo constantemente en casi cualquier situación. Y Rosalía ha hecho este álbum conceptual, expansivo y ambicioso, que solo podría salir de la experiencia de vida de esta mujer", señaló.

La intérprete también explicó que la conexión que generan estas producciones tiene relación con su origen humano y con las experiencias que transmiten a través de la música.

"Son humanos, están hechos por humanos, hablan de experiencia humana, y por eso los humanos conectamos con ellos", afirmó.

Taylor Swift suma nominaciones al Grammy por Toy Story 5

El trabajo de Swift para la película también comenzó a recibir reconocimiento dentro de la industria musical. Este lunes, la artista obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy por "I Knew It, I Knew You", en las categorías de canción del año y mejor canción escrita para medios audiovisuales.

Por otra parte, su álbum "The Life of a Showgirl" competirá en la categoría de álbum del año, donde también figuran las producciones de Olivia Dean y Rosalía.

De esta manera, Swift no solo participa por primera vez en el universo musical de "Toy Story" como compositora externa, sino que también llega a la temporada de premios con un proyecto que conecta el cine, la música y las emociones humanas.