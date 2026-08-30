Taylor Swift dona 50 mil dólares a mujer atropellada

Taylor Swift donó 50 mil dólares a Ashley Taunton, una mujer que fue atropellada al ayudar a adolescentes tras un accidente en Rhode Island.

La cantante y compositora Taylor Swift realizó una donación de 50 mil dólares para apoyar a Ashley Taunton, una madre de tres hijos que resultó gravemente herida después de detenerse para auxiliar a un grupo de adolescentes involucrados en un accidente automovilístico en Rhode Island.

La cantante aportó la mayor cantidad individual a la campaña de GoFundMe creada para ayudar a Taunton, quien enfrenta un largo proceso de recuperación tras sufrir lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Fue atropellada mientras ayudaba

Taunton, de 42 años y auxiliar de enfermería certificada, viajaba por la carretera interestatal I-95 durante julio junto con su hija menor cuando encontró a varios adolescentes cuyo vehículo había perdido el control debido al aquaplaning provocado por una tormenta.

La mujer decidió detenerse para ayudarlos a ponerse a salvo. Sin embargo, mientras se encontraba auxiliando al grupo, otro automóvil perdió el control y se dirigió hacia ellos.

Al percatarse del peligro, Taunton empujó a uno de los adolescentes para apartarlo del vehículo y recibió directamente el impacto.

Enfrenta meses de recuperación

Después del accidente, Taunton ha tenido que someterse a dos cirugías mayores y todavía tiene procedimientos médicos pendientes. Su familia estima que su recuperación podría prolongarse hasta un año.

La campaña de recaudación de fondos había conseguido más de 64 mil dólares hasta el viernes 28 de agosto. De manera adicional, una iniciativa destinada a proporcionar alimentos a la familia había reunido más de 16 mil dólares.

Swift acompañó su aportación con un mensaje dirigido a Taunton, en el que le deseó una pronta recuperación y expresó su cariño hacia su familia.

La donación se suma a otras ocasiones en las que Taylor Swift ha contribuido de manera discreta a campañas de GoFundMe destinadas a personas que atraviesan emergencias médicas, accidentes o situaciones derivadas de desastres naturales.

El nuevo apoyo también ocurre semanas después de que Swift y su esposo, Travis Kelce, destinaran 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas de Estados Unidos antes de su boda celebrada en julio en el Madison Square Garden.