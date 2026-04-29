Taylor Swift comparte con NYT claves de su escritura

La cantante Taylor Swift abrió una ventana íntima a su proceso creativo, reconociendo que la composición sigue siendo un misterio incluso para ella

En una reciente entrevista con The New York Times, la cantante Taylor Swift abrió una ventana íntima a su proceso creativo, reconociendo que, pese a su larga trayectoria, la composición sigue siendo un misterio incluso para ella.

“Para mí todavía es un misterio”, confesó, al explicar que ha escrito canciones de múltiples formas. Algunas nacen rápidamente, otras toman años, y pueden inspirarse tanto en su vida personal como en la mitología, los libros, las películas o personajes ficticios.

“Nunca suceden exactamente de la misma manera y todavía no entiendo cómo funciona”, afirmó.

La intensidad emocional como motor creativo

Swift reflexionó sobre cómo la juventud influye en la forma de sentir y escribir. Aseguró que entre los 17 y 22 años las emociones se viven con una intensidad y un nivel de detalle únicos, lo que permite capturar elementos minuciosos en sus letras.

Describió esa etapa como un periodo en el que se perciben detalles aparentemente insignificantes, como la luz en una camisa o un botón, que terminan construyendo la “mitología” de los sentimientos.

Según explicó, ha intentado conservar esa sensibilidad incluso en la adultez para no perder autenticidad al escribir.

Sus inicios en la música country

La artista recordó que comenzó a escribir canciones a los 12 años, cuando descubrió su pasión por la música y los instrumentos.

Desde entonces, la composición se convirtió en el eje central de su vida.

Sus primeras influencias provinieron del country narrativo, con canciones como Harper Valley PTA o Goodbye Earl de The Chicks, así como temas de Kenny Chesney.

Destacó la estructura narrativa de estas canciones, donde los personajes evolucionan y las historias se desarrollan con el paso del tiempo.

Además del country, Swift señaló que la música "emo" marcó profundamente su estilo lírico. Citó a Dashboard Confessional, liderado por Chris Carrabba, y a Fall Out Boy, especialmente por las letras de Pete Wentz.

Explicó que le fascinaba cómo estos artistas transformaban frases comunes en líneas impactantes y emocionales, lo que la llevó a explorar una escritura más íntima y confesional.

Sus primeros pasos en la industria

A los 14 años, Swift firmó un acuerdo de publicación con Sony gracias al apoyo de Arthur Buenahora. Durante esa etapa, asistía a sesiones de composición en Nashville después de la escuela, llegando siempre preparada con múltiples ideas.

Describió la dinámica de Music Row como un espacio donde varios compositores trabajaban simultáneamente en diferentes habitaciones, lo que la motivó a perfeccionar su disciplina y creatividad.

Swift destacó su gusto por “romper la cuarta pared” dentro de sus canciones, integrando el propio proceso de escritura en la narrativa.

Mencionó ejemplos como Tim McGraw y Our Song, donde hace referencia directa a la creación de la canción.

También recordó con entusiasmo el giro final de The Last Great American Dynasty, al considerarlo uno de sus recursos narrativos favoritos.

La relación con la crítica y el paso del tiempo

La cantante reconoció que no siempre puede prever cómo reaccionará el público ante su música.

Puso como ejemplo el álbum Reputation, que inicialmente no tuvo la recepción esperada, pero que con los años ha sido revalorado por los fans.

“Aprendí que no puedes decir si otras personas lo amarán”, explicó, señalando que cuando una canción le gusta profundamente, suele conectar con el público tarde o temprano.

La confianza en su propia autoría

Tras el éxito de Fearless, Swift enfrentó cuestionamientos sobre su autoría, lo que la llevó a escribir Speak Now completamente por su cuenta para demostrar su capacidad como compositora.

Afirmó que este proceso fue clave para confiar en su intuición y consolidarse como escritora independiente, aunque también disfruta la colaboración con figuras como Jack Antonoff y Liz Rose.

Técnica, lenguaje y estructura

Swift detalló su interés por los recursos lingüísticos como la aliteración y la yuxtaposición de ideas opuestas dentro de una misma frase.

También explicó que suele recolectar palabras y frases en su teléfono para utilizarlas posteriormente en sus composiciones.

En cuanto a la estructura, señaló que sigue el esquema clásico de verso, coro y puente, pero permite que la intuición la lleve a romper esas reglas cuando la canción lo requiere.

La artista describió el “bridge” como uno de los momentos más importantes de una canción, comparándolo con el instante en que un pintor se aleja de su obra para verla completa.

Además, mencionó su colaboración con Jack Antonoff en lo que llaman “puentes de desahogo”, presentes en canciones como Cruel Summer o Out of the Woods, donde las emociones alcanzan su punto más intenso.

Swift explicó que algunas canciones surgen de manera inesperada, como una idea que aparece de repente y debe ser capturada de inmediato.

Otras nacen a partir de instrumentales creados por productores como Aaron Dessner.

También destacó la importancia de las sesiones colaborativas, donde aplica una regla fundamental: “la mejor idea gana”, sin importar quién la proponga.

Evolución hacia la narrativa y la ficción

Con álbumes como Folklore, Swift exploró una narrativa más ficticia y literaria, alejándose de la escritura estrictamente autobiográfica.

Este cambio le permitió desarrollar personajes y contar historias complejas dentro de sus canciones.

Mencionó ejemplos como Clara Bow, donde aborda la forma en que la industria del entretenimiento construye y reemplaza figuras femeninas, haciendo referencia a Stevie Nicks.

Swift reflexionó sobre la fama como un “espejo” en el que el público proyecta sus propias emociones. Aseguró que esta dinámica la ha ayudado a mantenerse consciente de su lugar en la industria.

Asimismo, señaló que la crítica ha sido un motor creativo importante en su carrera, inspirando canciones como Blank Space y Anti-Hero.

Finalmente, la cantante destacó que, pese a su éxito global, la composición sigue siendo una actividad íntima y personal, comparable con otras pasiones como cocinar o pintar.

Reconoció también la relación especial con sus fans, quienes han revalorizado canciones con el tiempo, como ocurrió con All Too Well o Cruel Summer.

“Si no les gusta ahora, espero que lo hagan en cinco años. Y si nunca lo hacen, lo hice para mí”, concluyó.