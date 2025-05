Taylor Swift anuncia que ya es dueña de toda su discografía

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este viernes que ha recuperado la propiedad de todos sus másters, lo que significa que ahora es dueña de toda su discografía, incluyendo sus primeros seis álbumes y las regrabaciones conocidas como Taylor’s Version.

Con esta compra, Swift se convierte en la única dueña de sus grabaciones originales, videos, fotos y canciones inéditas.

You belong with me.

💚💛💜❤️🩵🖤



Letter on my site :) pic.twitter.com/pdb6kGDcVO — Taylor Swift (@taylorswift13) May 30, 2025

Este logro marca el fin de una larga lucha contra la industria musical para recuperar el control de su trabajo, tras años de regrabaciones estratégicas y negociaciones.

Además, Swift compartió una carta emotiva donde expresó que "toda la música que alguna vez hice ahora me pertenece", celebrando este hito como un sueño cumplido.

Este anuncio incluye los álbumes Taylor Swift (2006) y Reputation (2017), los últimos pendientes de sus regrabaciones, junto con Fearless, Red, Speak Now y 1989, que ya habían sido lanzados como "Taylor's Version".

Este movimiento consolida su control creativo y financiero sobre su legado musical, un paso sin precedentes en la industria que ha inspirado a otros artistas.

¿Que pasará con las regrabaciones faltantes?

La interprete de "Bad Blood" reveló que no había terminado de regrabar "reputation" antes de obtener la propiedad de sus masters.

"Lo sé, lo sé. ¿Y qué hay de Rep TV? Para ser sincera, ni siquiera he regrabado una cuarta parte. El álbum 'Reputation' era tan específico de esa época de mi vida, que siempre me detenía al intentar rehacerlo. Siendo totalmente sincera, es el único álbum de esos primeros seis que pensé que no se podía mejorar rehaciéndolo. Ni la música, ni las fotos, ni los vídeos. Así que seguí posponiéndolo", apuntó la estrella respecto al anuncio de reputation Taylor's Version.

En la carta publicada menciona que "Taylor Swift" (Taylor's Version) ya esta grabada y que próximamente podría ser lanzada con tracks ineditos o como ella los llama "From de Vault" y que las canciones ineditas de "reputation" podrían ver la luz en algún momento.

¿Por qué Taylor Swift estaba regrabando sus discos?

Desde 2005 hasta 2018, Taylor Swift lanzó sus primeros seis álbumes con Big Machine Records: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017).

Al firmar con esta discográfica, Swift cedió los derechos de los masters de estos discos, una práctica común en la industria musical, lo que significaba que Big Machine controlaba las grabaciones originales, aunque Swift seguía siendo dueña de las composiciones (letras y música).

Sin embargo, en 2019, Scooter Braun, a través de su empresa Ithaca Holdings, compró Big Machine Records por más de 300 millones de dólares, adquiriendo así los masters de los primeros seis álbumes de Swift.

Esto provocó que Swift perdiera el control sobre el uso comercial de sus grabaciones originales, como su uso en comerciales, películas o presentaciones.

Swift denunció públicamente que no se le dio la oportunidad de comprar sus propios masters y acusó a Braun de "acoso incesante y manipulador" durante años, lo que generó una disputa mediática.

En 2020, Braun vendió los masters a Shamrock Capital, una firma de capital privado, sin el conocimiento o consentimiento de Swift, lo que intensificó su frustración, ya que nuevamente no se le permitió adquirirlos.

En la lucha por recuperar el control artístico

Aunque no posee los masters originales, Swift es dueña de los derechos de autor de sus composiciones.

Esto le permitió regrabar las canciones y lanzar nuevas versiones bajo el sello "Taylor’s Version" con su actual discográfica, Republic Records (parte de Universal Music Group).

Estas regrabaciones le permiten poseer los nuevos masters, desplazando el valor comercial de las versiones originales.

Al alentar a sus fans a escuchar las versiones "Taylor’s Version" en lugar de las originales, Swift reduce los ingresos que generan los masters en manos de Shamrock Capital y, por extensión, los beneficios asociados a Braun.

Por ejemplo, tras el lanzamiento de Fearless (Taylor’s Version) en 2021, el álbum original cayó significativamente en las listas de ventas, mientras que la regrabación alcanzó el número uno.

Regrabar le permitió a Swift reinterpretar sus canciones con una voz más madura (a sus 33-35 años durante el proceso) y añadir canciones inéditas ("From the Vault") que no se incluyeron en los discos originales.

Esto no solo refresca su catálogo, sino que también ofrece a los fans una experiencia nueva y nostálgica.

Swift ha utilizado esta situación para visibilizar las prácticas abusivas de las discográficas y empoderar a otros artistas.

Este desenlace no solo consolida el legado de Swift, sino que también refuerza su impacto en la industria, demostrando que los artistas pueden recuperar el poder sobre su trabajo.

